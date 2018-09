3 | arrivano iPhone XS | iPhone XS Max e Apple Watch Series 4

Wind : arrivano iPhone Xs - iPhone Xs Max e Apple Watch Series 4 GPS : Roma, 24 set., askanews, - Wind annuncia che offrirà iPhone XS, iPhone XS Max, e Apple Watch Series 4, GPS,, ridisegnato con funzionalità all'avanguardia per la comunicazione, il fitness e la salute. ...

Apple - arrivano iPhone Xs e Xr. E l'Apple Watch monitora il cuore : Apple rinnova senza innovare e strizza l"occhio alla salute: questa frase riassume la lineup che Tim Cook ha presentato pochi minuti fa nel Keynote Apple 2018, confermando in sostanza le voci trapelate nei giorni scorsi.Dopo lo sketch iniziale simil Mission Impossibile, l"amministratore delegato snocciola qualche numero: due miliardi di device iOs nel mondo e vari nuovi Apple Store, tra cui quello di Milano.Il primo prodotto presentato è ...

Il 12 settembre arrivano i nuovi iPhone. Cosa sappiamo finora : Tante indiscrezioni e, adesso, anche una data (ufficiale) e un'immagine (che ancora non lo è). Apple presenterà i nuovi iPhone il prossimo 12 settembre. Il sito 9to5Mac ha pubblicato una foto dei dispositivi, che accompagna voci e analisi. Ecco quali sono le più attendibili. Apple si fa in tre Da aprile in poi, diversi analisti hanno rilanciato la stessa previsione: Apple presenterà tre iPhone. Tutti avranno un ...

I nuovi iPhone arrivano il 12 settembre : trapelano alcune immagini : (Foto: 9to5Mac) Proprio nei giorni in cui l’attenzione del mondo tecnologico è rivolta all’Ifa di Berlino, Apple torna a far parlare di sé con un annuncio ufficiale e alcune immagini trapelate anzitempo online. La casa di Cupertino ha infatti annunciato in queste ore la data dell’evento di lancio dei suoi prossimi iPhone: il sipario sul palco dello Steve Jobs Theater si alzerà la mattina di mercoledì 12 settembre, o alle 19 in ...