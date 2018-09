28 29 settembre - Visita di Erdogan in Germania

Di settembre a Villa Cahen - visita guidata al gioiello Liberty dei boschi della Selva di Meana : Ma la visita alla Villa è anche una terrazza sul mondo della famiglia Cahen, una terrazza sulla Belle Époque dalla quale si affacciarono D'Annunzio, Renoir, Zola, Matilde Serao e tutti i più grandi ...

Ricerca - il 21 settembre Presidente Mattarella in visita al Centro ENEA Casaccia : Venerdì 21 settembre alle ore 11:00 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà il Centro Ricerche ENEA Casaccia , nella zona Nord del comune di Roma. Qui incontrerà la comunità di ...

Festival di Franciacorta : le migliori 21 cantine da visitare il 15 e 16 settembre : Il Franciacorta DOCG è uno dei vini più amati dagli italiani: nella categoria spumanti «metodo classico» gli contende la scena solo il Trentodoc. Molti winelovers lo preferiscono allo champagne e, in effetti, ci sono etichette di grande pregio, come lo straordinario Annamaria Clementi di Ca’ del Bosco, Animante L. A. di Barone Pizzini o Palazzo Lana Saten di Guido Berlucchi, per esempio, che non temono certo il confronto con i rivali ...

Boom di visitatori al Museo di Reggio Calabria nel primo week end di settembre [DATI] : «Sono sempre più numerosi i naturalisti dilettanti e i semplici appassionati che programmano le loro vacanze nei siti dove la biodiversità può offrire spettacoli di questa portata. Anche in questa ...

La Soldatessa Alla Visita Militare film stasera in tv 1 settembre : cast - trama - streaming : La Soldatessa Alla Visita Militare è il film stasera in tv sabato 1 settembre 2018 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La Soldatessa Alla Visita Militare film stasera in tv: cast La regia è di Nando Cicero. Il cast è composto da Enrico Beruschi, Mario Carotenuto, Edwige Fenech, Fiorenzo Fiorentini, Michele Gammino, Leo Gullotta, ...

Tesoro : visita ufficiale di Tria in Cina dal 27 agosto al 1 settembre : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF, conferma che dal 27 agosto al primo settembre il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, effettuerà in Cina la sua prima visita ufficiale al di fuori dell'Unione europea. Della delegazione fa parte anche il Vice Direttore Generale della Banca d'...