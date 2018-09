ZH | auto sulla terrazza di un ristorante | un ferito grave

BAGNASCO/ Sulla Ferrovia del Tanaro arriva il Treno d'autore con Bruno Gambarotta ed Enrico Camanni : SERGIO RIZZO - Nell'ambito del Festival "Profili d'autore" con il Treno storico da Torino Porta Nuova a BAGNASCO per un viaggio tra storia, cultura, montagna ed enogastronomia. Sarà il comune di ...

auto fuori strada sulla statale 106 nel Catanzarese - un ferito : Ancora un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla SS106 nel Catanzarese, in prossimità dello svincolo per Vallo di Borgia. Dopo il tragico impatto tra due Auto a Botricello, nel quale è ...

Incidente tra due auto sulla ss 106 - un morto e due feriti : Botricello , Catanzaro, - È di un morto e due feriti il tragico bilancio di un Incidente stradale avvenuto questa mattina sulla SS 106, circa due km dopo il Comune di Botricello direzione Crotone. Due ...

Incidenti : sulla A4 camion si intraversa - autostrada chiusa tra Portogruaro e Latisana : Venezia, 21 set. (AdnKronos) - autostrada A4 chiusa fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste, chiuso anche l’allacciamento a Portogruaro per chi è diretto a Trieste a causa di un incidente accaduto verso le 14,30. Istituita l’uscita obbligatoria a Portogruaro. La dinamica è incerta: un camion

ROMA - auto sulla FOLLA IN ZONA SAN PIETRO/ Ultime notizie - 4 feriti - 2 sono bambini : è un incidente : ROMA, AUTO su pedoni in ZONA San PIETRO, 4 feriti: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto bagnato, 2 degli investiti sono bambini(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:58:00 GMT)

Sassi contro auto sulla Pontina per rapinare automobilisti : Lanciavano Sassi alle macchine sulla Pontina per costringerle a fermarsi in un vicino distributore dove poi rapinavano gli automobilisti . A lanciarli erano quattro rom, tutti residenti presso il ...

Roma - sassaiola sulla Pontina per rapinare gli automobilisti : denunciati quattro rom : Padre, figlio e due uomini di 34 e 35 anni, tutti ospiti del campo rom di Castel Romano. Erano loro che lanciavano i sassi contro le auto lungo la via Pontina per costringerle a fermarsi in un vicino ...

Lecce : si accovaccia sulla strada statale per un bisogno - investito e ucciso da un’auto : Incidente mortale sulla strada statale 16 Lecce-Maglie, in prossimità dello svincolo per Lizzanello. Un uomo di cinquanta anni è morto investito da un’auto mentre era accovacciato in un tratto buio della strada. L'automobilista si è fermato per i primi soccorsi, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

Incidenti : Padova - sulla A13 scontro tra utilitaria e autocisterna - un morto : Padova, 17 set. (AdnKronos) - Da poco prima delle ore 14, i vigili del fuoco stanno operando per un incidente stradale tra il casello di Terme Euganee e il bivio di Padova sud per un tamponamento tra un’utilitaria e un’autocisterna di metano liquido: deceduto il conducente del mezzo leggero. Le squa

Ponte Morandi - Toninelli ironizza sulla revoca ad autostrade - poi rimuove il post. Pd : “Imbarazzante” : Polemica sul ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che in una foto pubblicata su Instagram ironizza sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova: "Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere”. Poi rimuove la didascalia. Polemiche dal Pd: "Imbarazzante, non sta bene".Continua a leggere

Ravello incidente autobus SITA - caos sulla provinciale . Sotto accusa la manutenzione : Per giunta ì l'azienda sempre per economia ha affidato la gestione dei pneumatici verso l'esterno per economizzare rientrare nei costi la ditta che ha Vinto l'appalto sta dando enormi problemi ...

Incidente sulla Marecchiese auto-moto - deceduto un uomo : Da una prima ricostruzione l'auto stava procedendo in direzione Rimini e si apprestava a svoltare a sinistra in via della Scienza. Da dietro è giunto lo scooter che non si è accorto della manovra ...

Consorzio autostrade siciliane : sulla tangenziale di Messina - sono in corso dei lavori : Dalla struttura che si occupa della Comunicazione in seno al Consorzio per le autostrade siciliane, è stato diffuso un comunicato dal quale si apprende che : 'sono in corso d'opera i lavori di ...

Incidente sulla A21 : bus di studenti tampona un tir - un morto e autostrada chiusa : Un grave Incidente si è verificato questa mattina lungo l'autostrada A21 in territorio di Manerbio, nel Bresciano. Un pullman che trasportava un gruppo di ragazzi bosniaci ha tamponato un...