Yen | settimana blanda e calo contro euro e dollaro

(Di domenica 23 settembre 2018) E' proseguita anche questala svalutazione dello Yen giapponese, che ha perso terreno sial'che (sia pur di poco)il. Dati macro del GiapponeL'evento clou degli ultimi giorni è stato il rilascio dei dati sull'inflazione nipponica. Si è trattato di un report sostanzialmente in linea con le aspettative. L’inflazione generale è andata oltre le previsioni degli analisti, visto che è salita all’1,3% annuol’1,1% previsto. Il dato core però si è mosso poco, e comunque l'inflazione rimane ben lontana dell'obiettivo della Banca del Giappone, che è al 2%. Negli ultimi giorni peraltro sono stati resi noti altri due indicatori che sono rimasti in sordina.Consiglio: se vi piace il trading su valute, cercate di scegliere sempre un broker spread più bassi forex.Tutto questo fa pensare che la Banca del Giappone non ha al momento ragioni per cambiare la sua ...