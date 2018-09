Wta Tokyo : Osaka ko - vince Pliskova : ANSA, - ROMA, 23 SET - Naomi Osaka perde in casa contro Karolina Pliskova nella finale del Pan Pacific Open a Tokyo. La giapponese vincitrice degli Us Open numero 7 al mondo e terza testa di serie ha ceduto 4-6 4-6 alla ceca n.8 Wta e n.4 del tabellone. In semifinale la Osaka aveva eliminato Camila Giorgi , n.37, col punteggio di 6-2 6-3. L'8 settembre scorso a New ...

Wta Tokyo - Giorgi fuori in semifinale : Tokyo, GIAPPONE, - Camila Giorgi è uscita di scena nelle semifinali del 'Toray Pan Pacific Open', torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari in corso sul veloce indoor dell'Arena ...

Wta Tokyo - Giorgi fuori in semifinale : Tokyo, GIAPPONE, - Camila Giorgi è uscita di scena nelle semifinali del 'Toray Pan Pacific Open', torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari in corso sul veloce indoor dell'Arena ...

Tennis - Wta Tokyo 2018 : Camila Giorgi ko in semifinale contro Naomi Osaka. Troppo forte la giapponese per l’azzurra : Poco da fare per Camila Giorgi nella semifinale del WTA di Tokyo 2018. L’azzurra, che da lunedì sarà n.29 del mondo (suo best ranking), è stata sconfitta con il punteggio di 6-2 6-3 dalla vincitrice degli US Open 2018 Naomi Osaka (n.7 WTA) in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match comandato dalla nipponica che, sul cemento di casa, ha ottenuto il 10° successo consecutivo, allungando la sua striscia vincente iniziata a New York. Per ...

Tennis - Wta Tokyo : niente da fare per la Giorgi - finale Osaka-Pliskova : Tennis, Camila Giorgi sconfitta nel torneo WTA di Tokyo, contro la Osaka poche chance per la Tennista azzurra Tennis, il torneo WTA di Tokyo se lo contenderanno Osaka e Karolina Pliskova. L’azzurra Camila Giorgi è stata infatti eliminata in semifinale proprio dalla Osaka, detentrice degli US Open. Una sconfitta in due set per 6-2 6-3 quella della Giorgi, che comunque non toglie la soddisfazione di una settimana ad alto livello in ...

Wta Tokyo - Camila Giorgi non si ferma più : in semifinale con Osaka : La 26enne di Macerata, numero 37 del ranking mondiale, reduce dall'impresa degli ottavi contro la danese Caroline Wozniacki , 2 del mondo e campionessa in carica, ha superato nei quarti la bielorussa ...

Tennis - Wta Tokyo 2018 : Camila Giorgi è in semifinale! Si ritira nel primo set Victoria Azarenka : E’ durato appena 30 minuti il quarto di finale che vedeva protagoniste la nostra Camila Giorgi e la bielorussa Victoria Azarenka nel torneo WTA di Tokyo: la giocatrice dell’Europa dell’est è stata costretta al ritiro nel primo set sul punteggio di 5-3 per l’azzurra, dopo che sin dall’inizio aveva mostrato chiari problemi respiratori. In semifinale l’azzurra affronterà la vincitrice degli US Open, la nipponica ...

Wta Tokyo – Camila Giorgi vola in semifinale : Azarenka costretta al ritiro sul finire del primo set : Camila Giorgi accede alla semifinale del WTA di Tokyo: l’azzurra passa il turno grazie al forfait di Vika Azarenka sul finire del primo set Tutto facile per Camila Giorgi nei quarti di finale del WTA di Tokyo. La tennista italo-argentina accede alla semifinale del torneo giapponese senza nemmeno concludere un set a causa del ritiro di Vika Azarenka. La tennista bielorussa è stata costretta ad abbandonare la partita sul finire del primo ...

Wta Tokyo – Osaka in semifinale : Strycova ko in due set - impazzisce il pubblico di casa : Naomi Osaka stacca il pass per la semifinale del WTA di Tokyo: la tennista nipponica supera Barbora Strycova in 2 set Applausi a scena aperta da parte del pubblico di Tokyo per Naomi Osaka. La tennista giapponese, balzata in posizione numero 7 del ranking WTA, dopo il successo nella finale US Open, ha staccato il pass per la semifinale del WTA di Tokyo. Osaka, prima campionessa Slam nella storia del tennis giapponese, ha superato ai quarti ...

Wta Tokyo – Pliskova - che Riske! La ceca si deve sudare la semifinale : vittoria al tie-break del terzo set : Karolina Pliskova accede alla semifinale del WTA di Tokyo: la tennista ceca supera Alison Riske al tie-break del terzo set dopo 2 ore e 37 minuti di gioco Sono servite 2 ore e 37 minuti a Karolina Pliskova per staccare il pass della semifinale del WTA di Tokyo. Alle prime luci dell’alba in Italia, la tennista ceca, attualmente numero 8 del ranking mondiale femminile, è riuscita a piegare una combattiva Alison Riske, imponendosi al terzo ...

Tennis - Wta Tokyo 2018 : Camila Giorgi superba! Caroline Wozniacki sconfitta in tre set - si vola ai quarti di finale : Superba prestazione di Camila Giorgi nel WTA di Tokyo 2018. L’azzurra supera in tre set la numero due del mondo Caroline Wozniacki, nonché detentrice del titolo 2017 del torneo Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari, con il punteggio di 6-2 2-6 6-4 in 2 ore e 5 minuti di partita. Un match estremamente lottato in cui la grande aggressività della marchigiana ha prevalso nei confronti della forte rivale. Con questo successo Camila ...

Wta Tokyo - Osaka riparte da dove aveva lasciato - distrutta Cibulkova : L'esordio nel torneo di casa dura 59 rabbiosi minuti, quelli che impiega la numero 7 del mondo a distruggere Dominika Cibulkova lasciandole appena tre game al termine di una prestazione monstre alla ...

Wta Tokyo – Osaka sugli scudi : la campionessa US Open spazza via Cibulkova : Naomi Osaka devastante nel WTA di Tokyo: la tennista nipponica spazza via Cibulkova in 1 ora di gioco con il punteggio di 6-2 / 6-1 Naomi Osaka sta vivendo un momento magico. Dopo essere diventata la prima campionessa Slam giapponese, grazie alla vittoria negli US Open contro Serena Williams, Naomi Osaka è arrivata a Tokyo per giocare davanti al pubblico di casa. E l’esordio non poteva che essere dei migliori. Di fronte Dominika Cibulkova, ...

Wta Tokyo – Debacle Muguruza : la spagnola eliminata da Riske in 1 ora! : Ennesima sconfitta cocente per Garbine Muguruza: la tennista spagnola eliminata agli ottavi di finale del WTA di Tokyo da Alison Riske Annata 2018 da dimenticare quella di Garbine Muguruza. La tennista spagnola, scivolata fuori dalla top 10 (attualmente 14ª WTA), è stata eliminata agli ottavi di finale del WTA di Tokyo da Alison Riske. L’americana, numero 75 del ranking mondiale maschile, ci ha messo 1 ora e 1 minuto per battere la due ...