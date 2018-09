West Ham-Chelsea 0-0 Sarri non passa nella casa degli Hammers

Il Chelsea sbatte sul muro del West Ham : fallito l’aggancio in vetta : In campo la Premier League in un turno molto importante, solo un pareggio per il Chelsea di Maurizio Sarri, i Blues hanno infatti sbattuto sul muro del West Ham, qualche occasione soprattutto per Morata ma 0-0 finale che può essere comunque considerato positivo per gli ospiti. Il Chelsea però non riesce a tenere il passo del Liverpool, nel prossimo turno proprio il big match proprio tra Blues e Reds. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

West Ham - sei settimane di stop per Wilshere : LONDRA, INGHILTERRA, - Il West Ham perde per almeno un mese e mezzo Jack Wilshere . Il 26enne centrocampista inglese dovrà sottoporsi a un piccolo intervento alla caviglia e dovrà rimanere fuori per ...

Sakho passa dal West Ham al Rennes e lascia la sua Lamborghini davanti al campo di allenamento : Il West Ham vive un momento di profonda crisi. Quattro sconfitte nelle prime quattro giornate, una partenza durissima in continuità con i pessimi risultati maturati già nella passata stagione, chiusa ...

West Ham - maledetta clausola : l'esonero di Pellegrini costa 15 mln di sterline : Davvero poca fortuna per il West Ham nonostante la rivoluzione estiva. Archiviata l'era Moyes dopo il 13° posto in Premier League, il club londinese ha speso oltre 100 milioni di euro per acquistare ...

Premier League - l'Arsenal abbatte il West Ham con un super tris : Nella ripresa i Gunners partono subito forte e dopo aver creato diverse occasioni riescono a ribaltare definitivamente la partita con la rete del campione del mondo Lacazette , arrivata al 70'. Nel ...

Arsenal-West Ham : cronaca - risultato - gol - highlights e sintesi - VIDEO : Arsenal-West Ham, 3ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con risultato, gol, highlights e sintesi

West Ham - si allontana un difensore : Secondo quanto riferito da Sky Sport Uk non ci sarebbero possibilità per un ritorno di James Collins al West Ham . Il difensore centrale classe '83, 35 anni, è svincolato dopo 6 anni di militanza negli Hammers .

Pronostico e Probabili Formazioni Arsenal-West Ham United - Premier League 25-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-West Ham United, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Ritorni importanti nei Gunners; Hammers con l’11 visto nell’ultimo match. Nel pomeriggio del sabato valido per la 3^giornata di Premier League si sfidano all’Emirates Stadium i padroni di casa dell’Arsenal con il West Ham United. Come arrivano Arsenal e West Ham United? I Gunners arrivano a questa sfida con il morale sotto terra ...

Pronostico Middlesbrough vs West Bromwich - Championship 24-8-2018 : England Championship 2018-2019, 5^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Middlesbrough-West Bromwich Albion, venerdì 24 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Middlesbrough-West Bromwich Albion, venerdì 24 agosto. La quinta giornata della Sky Bet Championship parte con un anticipo di lusso al Riverside Stadium di Middlesbrough. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Middlesbrough ...

Calciomercato Fiorentina - Edimilson dal West Ham : ora è ufficiale : FIRENZE - La Fiorentina , tramite una nota ufficiale, ha comunicato "di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edimilson ...

Premier - Liverpool schianta il West Ham - successo del City in casa dell'Arsenal : Poker con vittoria per il Liverpool al debutto in Premier. Nella prima giornata di campionato, i Reds hanno stracciato ad Anfield il West Ham sepolto sotto 4 reti. Ha aperto le marcature il 'solitò ...

Liverpool - 4-0 al West Ham : Poker con vittoria per il Liverpool al debutto in Premier. Nella prima giornata di campionato, i Reds hanno stracciato ad Anfield il West Ham sepolto sotto 4 reti. Ha aperto le marcature il 'solito' ...

Premier League - il Liverpool cala il poker : col West Ham finisce 4-0 : TORINO - Il Liverpool comincia con un netto 4-0 sul West Ham di Pellegrini la propria avventura in Premier League . Ad Anfield, apre le danze il tocco sottomisura di Salah su assist di Robertson, ...