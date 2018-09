Vuole vedere il mare per l' ultima volta | ambulanza si ferma in spiaggia

Ilaria Cucchi Vuole vedere Salvini - il Ministro risponde : “Andrò a trovare la famiglia” : Ilaria Cucchi: “Dedico il film su mio fratello a Matteo Salvini”. Il Ministro: “Lo andrò a vedere e incontrerò la famiglia” La pellicola che racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi è in concorso alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Ilaria Cucchi: “Chiedo al Ministro Salvini un incontro pubblico” “Vedrò volentieri il film su Stefano Cucchi e incontrerò, se è loro desiderio, la famiglia al ministero per ...

Il Governo Vuole rivedere anche le concessioni tv di Mediaset? : "I beni veri dello Stato non sono gli immobili di cui si parla sempre. Sono le concessioni: quanto prende lo Stato dall’acqua minerale che compriamo a 2 euro a bottiglia? Quanto dal metano sotto terra o dalle concessioni televisive?" Con queste parole Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, apre un nuovo fronte di scontro tra maggioranza e Forza Italia: a rischio le concessioni Mediaset?Continua a leggere

Ora l'esecutivo Vuole rivedere le concessioni su ogni opera : La volontà politica di andare avanti comunque c'è, non solo su Autostrade. Entro 10 giorni i concessionari di strade dighe e altre infrastrutture dovranno effettuare il monitoraggio sulla sicurezza ...

Silvio Berlusconi - il diktat : non Vuole più vedere Maurizio Gasparri in televisione : Ci dispiace per Gasparri. Non se lo meritava. Il leader di Forza Italia giovedì è andato a Roma per annunciare la sua ridiscesa in campo e varare l'Altra Italia, il progetto per tornare a essere il ...

Al via il vertice Trump-Putin : «Il mondo ci Vuole vedere d’accordo» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...

