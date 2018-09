Panico su un Volo Jet Airways - malori e sanguinamenti a causa di un errore dei piloti : Momenti di Panico su un volo della Jet Airways decollato questa mattina da Mumbai, in India: decine di passeggeri hanno improvvisamente iniziato a perdere sangue dal naso e dalle orecchie e ad accusare violenti mal di testa mentre le maschere per l’ossigeno scendevano. L’equipaggio aveva dimenticato di premere il pulsante che regola la pressurizzazione della cabina.Continua a leggere

Volatile dentro il motore : atterraggio di emergenza per un Volo di EasyJet diretto a Milano : Paura a bordo di un volo EasyJet partito da Lamezia Terme e diretto a Milano. Il motivo? Il più classico dei birdstrike. Insomma, un Volatile è finito dentro il motore, costringendo il pilota in capo a fare un atterraggio di emergenza per evitare danni al motore stesso e un epilogo drammatico.Si tratta dell"airbus 319 della compagnia low-cost britannica, con a bordo 157 passeggeri diretti a Malpensa. Per loro, però, il rientro all"ombra della ...

Easy Jet - paura sul Volo per Malpensa : volatile nel motore durante il decollo - atterraggio di emergenza : L'airbus 319 della Compagnia Easy Jet, con 157 passeggeri a bordo, in partenza dall'aeroporto di Lamezia Terme per Milano Malpensa , è stato costretto a rientrare dopo che un volatile è stato ...

Minori in Volo con un solo genitore : il pasticcio di EasyJet : Volare con il proprio bambino senza l'altro genitore? Si può fare, naturalmente, e non è affatto difficile dal punto di vista burocratico. Se sul passaporto del minore sono indicati i nomi di entrambi ...

Easyjet - nuova rotta da Napoli : da oggi Volo diretto per Granada : Un'altra importante città europea si aggiunge alle rotte coperte dai voli in partenza da Capodichino. Da oggi, infati, sarà possibile raggiungere con un volo diretto la bellissima Granada, in ...

Balla la lap-dance a seno nudo sull’aereo : rissa tra i passeggeri sul Volo Easyjet per Ibiza : Una donna ubriaca si è messa a Ballare a seno nudo nel corridoio del velivolo della compagnia low cost diretto ad Ibiza. Un comportamento che ha generato una zuffa tra gli amici della giovane e altri passeggeri, poi costretti ad abbandonare il volo.Continua a leggere

"Niente pagamento extra per il posto riservato - niente Volo" : EasyJet lascia a terra i passeggeri : Ogni tanto, viaggiando in aereo, può capitare qualche spiacevole avventura. Lo sanno bene una dozzina di passeggeri che attendevano il volo Luton-Inverness (Scozia) e che sono stati lasciati a terra da EasyJet perché non avevano pagato il supplemento extra per la scelta dei posti. A riportare la notizia è, in esclusiva, l'Independent. I passeggeri sarebbero poi stati imbarcati su un volo più piccolo.Secondo la ...

Napoli - Easyjet cancella il Volo andata e ritorno per Bologna : passeggeri a terra : Doppio disagio per i passeggeri Easyjet: la compagna inglese ha cancellare il volo U24897 da Napoli-Capodichino a Bologna delle 19.25 di martedì 21 agosto e il successivo volo U24898 da Bologna a ...