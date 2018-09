Volley | Osmany Juantorena diventa papà! La piccola Angelica è nata durante i Mondiali | la

oasport

: #volley Osmany Juantorena è diventato papà! La piccola Angelica è nata durante i Mondiali e la Pantera è volato a C… - OA_Sport : #volley Osmany Juantorena è diventato papà! La piccola Angelica è nata durante i Mondiali e la Pantera è volato a C… - Bekkus : Su le mani per Osmany!!! #osmanyjuantorena #mondiali2018 #mondialivolley2018 #mondialipallavolo… - BeppeSama : @toMMilanello Tanta differenza tra #Osmany #Zaytsev #Giannelli #Colaci e gli altri, la Russia ha dimostrato che dev… -

(Di domenica 23 settembre 2018)to papà per la seconda volta. Una bella notizia per la Pantera che oggi ha festeggiato l’arrivo della, sua secondogenita che farà compagnia allaVictoria di 5 anni. Ieri lo schiacciatore di origini cubane era in campo per Italia-Russia, match valido per i2018 dimaschile, ma al termine dell’incontro (concluso attorno a mezzanotte con la vittoria dei Campioni d’Europa al tie-break) il 33enne si è sciroppato i 470 chilometri che separano Milano da Civitanova (accompagnato dal team manager Stefano Sciascia) per catapultarsi dalla moglie Glenda che poi ha partorito la. Un nuovo fiocco rosa in casa, ora circondato da tre splendide donne. Un sereno augurio da parte di tutta la redazione di OA Sport. CLICCA QUI PER LA DATA E L’ORARIO DEL SORTEGGIO DELLA TERZA FASE CLICCA QUI PER LE ...