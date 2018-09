Volley | Mondiale | Italia-Olanda 3-1

Mondiale Volley - Italia batte Olanda 3-1 : 23.28 Riprende spedito il cammino degli azzurri del volley nel Mondiale.Blengini, dopo la qualificazione alla Final Six, lascia a riposo i titolari e schiera l' Italia 2 che,dopo un inizio complicato, prende le misure all'Olanda e ottiene la settima vittoria: 'orange' battuti 3-1 (16-25 25-20 27-25 25-15).Top scorer Randazzo con 23 punti, 19 per Nelli Ora attenzione al sorteggio in programma domani alle ore 11 da cui usciranno le avversarie ...

Volley - Juantorena papà bis in pieno Mondiale : Lo schiacciatore azzurro è rientrato a Civitanova per la nascita della seconda figlia Mondiali Volley 2018, l'Italia si piega per la prima volta: la Russia vince al tiebreak

Volley - Mondiale : Italia sconfitta indolore con la Russia - è già alle finali : L'urlo di Milano questa volta non basta a lanciare gli azzurri. Dal Forum, nell'ennesima serata di festa dello sport, e della pallavolo,, arrivano due notizie in simultanea: l'Italia, insieme a Serbia, Brasile e Stati Uniti, è già certa di arrivare tra le prime seidi questo Mondiale, gli azzurri hanno già ...

Volley - Mondiale : Italia-Russia alle 21 - 15 : Già prima di giocare l'Italia sa di essere qualificata per le finali di Torino. Qualsiasi cosa succeda nelle partite con la Russia, questa sera, e con l'Olanda domani gli azzurri di Blengini sono ...

Mondiale Volley maschile - spettacolo Italia contro la Finlandia : Nel girone precedente loro hanno sofferto un po' , ma restano sicuramente una tra le squadre più forti al mondo. '

Volley - Mondiale : si gioca Italia-Finlandia : Sesta partita, sesto tutto esaurito. Da Roma a Firenze, fino a Milano: la passione azzurra dilaga. Ma la truppa di Blengini con #liberate in cani, come grido di battaglia punta molto oltre. Primo ...

Pallavolo - il Trentino Volley parteciperà al Mondiale per Club 2018 grazie ad una wild card : Il Club presieduto da Diego Mosna ha ricevuto questa possibilità grazie ai tanti e prestigiosi trascorsi del Club gialloblù in questa competizione Il Trentino Volley sarà ai nastri di partenza del Mondiale per Club 2018, programmato anche per questa edizione in Polonia fra il 26 novembre ed il 2 dicembre prossimo, grazie ad una wild card concessa dal comitato organizzatore e dalla Federazione Internazionale, tenendo conto dei tanti e ...

Trentino Volley al Mondiale per Club In Polonia a caccia della quinta coppa : Il calendario dell'imminente stagione 2018/19 si arricchisce di un ulteriore e prestigioso impegno internazionale per Trentino Volley. La Società di via Trener sarà ai nastri di partenza del Mondiale ...

Volley Mondiale 2018 comincia seconda fase con gli azzurri in diretta su Rai 2 : Il Forum di Assago è pronto ad accogliere il Campionato Mondiale maschile 2018, che domani entrerà nella seconda fase. Le attenzioni maggiori sono ovviamente concentrate sul girone milanese, tutti esauriti i biglietti per le tre giornate di gare, nel quale saranno impegnati gli azzurri di Gianlorenzo Blengini. L’Italia scenderà in campo contro la Finlandia (ore 21.15 diretta su RaiDue), mentre nella prima sfida della ...

Beach Volley - World Tour 2019. Ecco il calendario provvisorio : c’è anche Roma (da confermare) una settimana prima del Mondiale : L’Italia torna a fare capolino nel fittissimo calendario dei tornei del World Tour a due anni dalla grande rinuncia di Roma. Il Torneo 5 Stelle (massimo livello ma non nel circuito dei Major Series) dovrebbe svolgersi al Foro Italico dal 19 al 23 giugno 2019, cinque giorni prima del Mondiale di Amburgo ma data e soprattutto location devono essere ancora confermati, così come per tante altri appuntamenti del circuito Mondiale, il cui ...

Volley - Mondiale - Italia-Slovenia - quinto successo è tripudio : Quinta vittoria in altrettante gare per l'ItalVolley ai Mondiali in corso di svolgimento in Italia. La squadra di Blengini ha battuto questa sera al Nelson Mandela Forum di Firenze la Slovenia per 3-1.

Volley - Mondiale - Zaytsev re degli ace - Anderson dei punti : Tre turni della prima fase. Si è girata la boa dei gironi a 6 che elimineranno le prime 8 nazionali di questo Mondiale. Tre partite che, con l'aiuto dei numeri, possono già far vedere i possibili ...

Bari - Mondiali maschili Volley 2018 - Yvan Kody colonna "sonora" dei leoni del Camerun in questo mondiale di Volley : Yvan ha un sogno, anzi no, è un vero e proprio sognatore che, spaziando tra studio e sport cerca insieme ai suoi compagni di regalare un sogno ad un'intera nazione aprendo, chissà, le porte con una ...

Volley : dopo il Mondiale Roma si dedica ai giovani : ecco l' "Happy Volley Day" : L'obiettivo è quello di favorire il gioco e il divertimento per i più piccoli, mostrando loro le qualità di uno sport come la pallavolo, noto per la sua capacità di favorire l'integrazione tra le ...