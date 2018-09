Volley | Juantorena papà bis in pieno Mondiale

Volley : Juantorena festeggia la nascita di Angelica : Da parte di tutto il mondo della pallavolo italiana a Osmany e Glenda vanno i più sentiti auguri per il lieto evento.

Mondiali Volley 2018 – Prima l’amarezza e poi la gioia - notte speciale per Juantorena : è nata la figlia Angelica : Dopo il ko con la Russia, Juantorena ha raggiunto la moglie che nella notte ha dato alla luce la loro secondogenita È nata in nottata Angelica, la secondogenita di Osmany Juantorena e della moglie Glenda. Lo schiacciatore azzurro al termine della partita Italia-Russia, accompagnato dal team manager Stefano Sciascia, si era recato ieri sera a Civitanova Marche per assistere alla nascita della sua seconda bambina. Da parte di tutto il mondo ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Olanda - turnover in vista per gli azzurri? Urge riposo per Zaytsev e Juantorena - occasione per le riserve : Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà l’Olanda nell’ultima partita della seconda fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri sono già certi del primo posto nel girone e dell’annessa qualificazione alla terza fase della rassegna iridata dunque l’incontro con gli orange è praticamente privo di significato (i nostri avversari sono sostanzialmente già certi dell’eliminazione visto che la Russia non ...

Volley - Pagelle Italia-Russia 2-3 : Juantorena e Zaytsev trascinatori - sorpresa Maruotti : L’Italia incappa nella prima sconfitta ai Mondiali 2018 di Volley contro la Russia, ma può comunque gioire per aver messo in cassaforte il primo posto nella Pool E: gli azzurri prenderanno parte alla Final Six di Torino che metterà in palio 4 pass per le semifinali. LE Pagelle DI Italia-Russia 2-3 Ivan Zaytsev, 7,5: attaccare con una percentuale vicinissima al 50% contro la Russia (20/41) è un qualcosa che solo i fuoriclasse possono ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Finlandia 3-0 - le parole degli azzurri. Zaytsev : “Stiamo crescendo”. Juantorena : “Bravi - ora la Russia…” : L’Italia ha sconfitto la Finlandia per 3-0 e ha così conquistato la sesta vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri non hanno fatto sconti e hanno surclassato i nordici, demolendoli in ogni fondamentale e avvicinandosi in maniera decisiva alla Final Six della rassegna iridata. Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti. OSMANY Juantorena (a FederVolley): “Siamo stati bravi soprattutto nel primo set, loro hanno ...

Volley - Italia-Finlandia 3-0 : le pagelle degli azzurri. Juantorena sugli scudi - Mazzone sempre più incisivo : Serata senza patemi per l’Italia ai Mondiali di Volley 2018: contro la modesta Finlandia è arrivata una secca vittoria per 3-0 che proietta gli azzurri verso la Final Six che si disputerà la prossima settimana a Torino. LE pagelle DI Italia-Finlandia 3-0 Osmany Juantorena, 8: il migliore in campo. 14 punti complessivi con un super 13/20 in attacco. E’ una garanzia totale, l’uomo a cui Giannelli si affida nei momenti chiave, ...

Volley - Mondiali 2018 : parla Osmany Juantorena. L’azzurro : “Non abbiamo ancora fatto niente” : Osmany Juantorena si è confidato a “La Stampa“, quotidiano torinese che ha intervistato l’azzurro impegnato con la nazionale di Volley nei Mondiali, in corso nel nostro Paese ed in Bulgaria, dei quali questa sera inizia la seconda fase. Proprio nel capoluogo piemontese, invece, si terrà la terza fase, che vedrà impegnate le migliori sei squadre. Stasera arriva la Finlandia, praticamente già eliminata, ma Juantorena non si fida ...

Mondiali Volley 2018 – Chi è Glenda Sosa? La signora Juantorena - moglie e mamma premurosa [GALLERY] : Glenda Sosa è la bellissima moglie di Osmany Juantorena, lo schiacciatore protagonista con l’Italia ai Mondiali di Volley 2018 Bella, bionda e moglie di Osmany Juantorena. Lo schiacciatore della Nazionale Italiana, attualmente impegnato ai Mondiali di Volley 2018, vanta una compagna dolce e premurosa. Lei è Glenda Sosa ed è la madre della primogenita di Osmany. La moglie di Juantorena, proprio come il pallavolista della Lube, è di origini ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia domina la prima fase - il pagellone degli azzurri. Zaytsev-Juantorena - gli Invincibili. Giannelli poeta - Mazzone rivelazione : L’Italia è stata davvero perfetta nella prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile: 5 vittorie in altrettante partite giocate, 15 punti conquistati e solo due set persi. Cammino fantastico per la nostra Nazionale che ha fatto bottino pieno tra Roma e Firenze, presentandosi così a punteggio pieno alla seconda fase che giocheremo a Milano dal 21 al 23 settembre. Gli azzurri hanno messo in mostra un grande gioco riuscendo a sconfiggere ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Repubblica Dominicana 3-0 - le pagelle degli azzurri. Juantorena - Pantera esotica. Zaytsev fa 72 - ok Giannelli : L’Italia ha conquistato la quarta vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley maschile demolendo la malcapitata Repubblica Dominicana con un netto 3-0. Successo agevole per la nostra Nazionale che non ha avuto alcun problema a sbrigare la pratica caraibica. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo al Mandela Forum di Firenze. OSMANY Juantorena: 7,5. Il migliore in campo. La Pantera si carica la squadra sulle spalle nel ...

