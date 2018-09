Volley | è nata Angelica | Juantorena è per la seconda volta papà

Volley - Osmany Juantorena diventa papà! La piccola Angelica è nata durante i Mondiali - la Pantera vola a Civitanova : Osmany Juantorena è diventato papà per la seconda volta. Una bella notizia per la Pantera che oggi ha festeggiato l’arrivo della piccola Angelica, sua secondogenita che farà compagnia alla piccola Victoria di 5 anni. Ieri lo schiacciatore di origini cubane era in campo per Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile, ma al termine dell’incontro (concluso attorno a mezzanotte con la vittoria dei Campioni ...

Mondiali Volley 2018 – Prima l’amarezza e poi la gioia - notte speciale per Juantorena : è nata la figlia Angelica : Dopo il ko con la Russia, Juantorena ha raggiunto la moglie che nella notte ha dato alla luce la loro secondogenita È nata in nottata Angelica, la secondogenita di Osmany Juantorena e della moglie Glenda. Lo schiacciatore azzurro al termine della partita Italia-Russia, accompagnato dal team manager Stefano Sciascia, si era recato ieri sera a Civitanova Marche per assistere alla nascita della sua seconda bambina. Da parte di tutto il mondo ...

Mondiali Volley 2018 – Una giornata di riposo per Italia in vista della sfida con la Slovenia : Mondiale Maschile 2018: gli azzurri riposano, in attesa della Slovenia Nel Campionato Mondiale maschile 2018 va in scena oggi la penultima giornata di gare della prima fase. La nazionale Italiana di Gianlorenzo Blengini non scenderà in campo, ma guarderà con interesse la sfida di stasera tra l’Argentina e la Slovenia, quest’ultima avversaria di domani degli azzurri (ore 21.15 con diretta su RaiDue) nella partita conclusiva della pool ...

Volley - Mondiali 2018 : la scatenata Olanda firma il poker - la Russia surclassa il Camerun - Belgio promosso : Si sono giocate quattro partite nel ricco pomeriggio dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Riflettori puntati sul ritorno in campo della Russia e sulla scatenata Olanda, si è giocato anche a Firenze dove l’Italia osserva un giorno di riposo. Russia vs Camerun 3-0 (25-16; 30-28; 25-15), Pool C a Bari Qualche brivido di troppo per i Campioni d’Europa contro dei Leoni indomabili, scesi in campo senza alcun timore reverenziale e ...

Bari - Mondiali Volley - Gli USA battono la Russia nel big match di giornata e conquistano la vetta della Pool C : Siamo felicissimi di averla vinta contro coloro che, al momento, sono forse i più forti del mondo. Il nostro servizio è stato determinante, ha mandato in tilt il loro gioco per vie centrali. Siamo ...

Mondiali Volley 2018 – Italia super! Risultati e classifiche dopo la quarta giornata di gare : Mondiali Volley 2018: Risultati e classifica dopo la quarta giornata di gare L’Italia fa 3 su 3: splendida vittoria degli azzurri, ieri sera sull’Argentina. Davanti al pubblico Italiano Zaytsev e compagni hanno regalato uno spettacolo unico assicurandosi il primo posto della Pool A. Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dopo la quarta giornata di gare: Pool A (Firenze/Roma) – 9/9 Italia-Giappone 3-0; 12/9 ...

Mondiali Volley 2018 - Le classifiche dopo la terza giornata di gare : Mondiali Volley 2018: risultati e classifica dopo la terza giornata di gare In attesa della sfida di questa sera dell'Italia, al suo terzo match ai Mondiali di Volley 2018, tante sono state le partite ...

Mondiali Volley 2018 – Le classifiche dopo la terza giornata di gare : Mondiali Volley 2018: risultati e classifica dopo la terza giornata di gare In attesa della sfida di questa sera dell’Italia, al suo terzo match ai Mondiali di Volley 2018, tante sono state le partite che si sono disputate ieri e che hanno creato un po’ di movimento nelle varie Pool. Ecco i risultati della terza giornata di gare e le classifiche aggiornate Pool A (Firenze/Roma) – 9/9 Italia-Giappone 3-0; 12/9 ...

Mondiali Volley 2018 – Giornata di riposo per l’Italia - domani si torna in campo nel match con l’Argentina : Due vittorie in due partite per la Nazionale Italiana che domani torna in campo per affrontare l’Argentina di Velasco Il giorno dopo la splendida vittoria sul Belgio la nazionale italiana maschile è già proiettata su un’altra sfida chiave della prima fase del Campionato Mondiale 2018, il match di domani contro l’Argentina di Julio Velasco. Alle ore 21.15, diretta su RaiDue, Giannelli e compagni scenderanno in campo in un Nelson ...

Mondiali Volley 2018 – Ancora una vittoria per gli azzurri : risultati e classifiche dopo la seconda giornata di sfide : Mondiali 2018: risultati e classifica dopo la seconda giornata di gare L’Italia della pallavolo ha portato a casa un’altra vittoria, nel secondo match dei Mondiali di Volley 2018. Gli uomini di Blengini hanno sconfitto ieri sera il Belgio, con un secco 3-0, portandosi dunque al primo posto della classifica della Pool A. Ecco i risultati e le classifiche dopo la seconda giornata di partite: Pool A (Firenze/Roma)– 9/9 ...

Mondiali Volley 2018 – Risultati e classifica al termine della prima giornata di gare : Mondiali 2018: Risultati e classifica dopo la prima giornata di gare Gli azzurri della pallavolo tornano in campo questa sera, contro il Belgio, dopo l’esordio di domenica scorsa al Foro Italico di Roma, nel quale l’Italia ha portato la prima importante vittoria contro il Giappone. Intanto, anche tutte le altre squadre che partecipano alla rassegna iridata hanno disputato il loro primo match. Ecco dunque i Risultati di tutte le ...

Beach Volley – Finali Scudetto : i risultati della seconda giornata : Beach Volley Campionato Italiano: Sorprese e conferme nelle semiFinali di Catania Emozioni e spettacolo a Catania, dove si è da poco conclusa la seconda giornata delle Finali Scudetto di Beach Volley, ultima tappa del Campionato Italiano Assoluto maschile e femminile. Dopo ben 48 partite giocate sui campi del villaggio Le Capannine sono state definite le prime due coppie semiFinaliste per ciascun gender, non senza qualche sorpresa: nel ...

Beach Volley – Finali Scudetto : i risultati della prima giornata : Beach Volley Campionato Italiano: la prima giornata delle Finali Scudetto prima giornata ricca di emozioni e spettacolo sulle spiagge di Catania, dove oggi hanno preso il via le Finali Scudetto, tappa conclusiva del 25° Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. I 6 campi allestiti all’interno del villaggio Le Capannine sono stati animati nell’arco della giornata da ben 60 partite maschili e femminili, che hanno allineato i due ...

Beach Volley : Finali Scudetto - a Catania in archivio la prima giornata : Catania- Si è conclusa sulla sabbia del villaggio Le Capannine di Catania la prima giornata delle Finali Scudetto, tappa conclusiva del 25° Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley , regalando ...