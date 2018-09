Vito Crimi dice che Casalino ha detto «quello che pensiamo tutti»

Vito Crimi : “Il via libera di Berlusconi a Foa non crea imbarazzi a noi grillini” : La nomina di Foa alla Rai con il placet di Berlusconi non desta imbarazzo ai 5 Stelle, «siamo stati noi primi a dire che la Rai è patrimonio di tutti e non solo delle maggioranze, ben venga questa intesa», dice Vito Crimi sottosegretario con delega all’Editoria....

Luca Lotti a Vito Crimi : "Sull'editoria non sai neanche di cosa stai parlando" : Una riflessione sul piano annunciato dai 5 Stelle per l'editoria e un appello all'indomani della forte presa di posizione del Quirinale a difesa della libertà di stampa. Luca Lotti, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Editoria nel Governo Renzi, replica a Vito Crimi, che occupa la carica oggi a Palazzo Chigi. Questo il testo inviato all'Huffpost:Il dibattito sempre più pressante sul futuro ...

Vito Crimi AVVERTE BERLUSCONI "PACCHIA FINITA"/ Ultime notizie - come funziona il Fondo per l'editoria : VITO CRIMI AVVERTE BERLUSCONI “Pacchia finita”. Ultime notizie, fondi diretti addio: il Cavaliere rischierebbe di perdere 750 milioni di euro. Ecco cosa potrebbe succedere(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:47:00 GMT)

Vito Crimi avverte Berlusconi “Pacchia finita”/ Ultime notizie - fondi diretti addio : il Cav perderebbe 750 mln : Vito Crimi avverte Berlusconi “Pacchia finita”. Ultime notizie, fondi diretti addio: il Cavaliere rischierebbe di perdere 750 milioni di euro. Ecco cosa potrebbe succedere(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 10:44:00 GMT)