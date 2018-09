VIOLENTA LA FIGLIA DELLA VICINA E SI DIFENDE L' HO FATTO CON DOLCEZZA

La confessione della figlia di Reagan : "Anch'io fui VIOLENTAta 40 anni fa" : In questo periodo, per Donald Trump, gli attacchi piovono da tutte le parti. L'ultimo è arrivato da Patti Davis, la figlia ormai 65enne dell'ex presidente repubblicano Ronald Reagan. In un articolo ...

VIOLENTA la figlia 14enne della vicina : «Ma con dolcezza». Pena ridotta : CONEGLIANO - La Corte d'Appello ha ridotto a sette anni e mezzo (erano nove in primo grado) la Pena per l'uomo, oggi 36enne, che sei anni fa aveva stuprato la figlia, allora 14enne, della...

Picchia e VIOLENTA la figlia : condannato a 7 anni in primo grado - ma per adesso niente carcere : Una storia dolorosa quello che arriva dal Trentino. Vittime due bimbi e il loro padre-orco. La piccola sarebbe stata anche abusata sessualmente dal padre. L'uomo condannato nelle sentenza di primo grado, ma quasi certamente si andrà in Cassazione.Continua a leggere