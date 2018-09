Vince Martin su Bezzecchi

Novak Djokovic Vince lo Us Open di tennis : battuto in tre set Juan Martin Del Potro : Con la vittoria a Flushing Meadows, il suo 14esimo slam ,, è numero 3 al mondo in una classifica mondiale che vede Rafael Nadal davanti a Roger federer, seguito a sua volta da Djoko, Juan Martin Del ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Lorenzo Dalla Porta Vince in volata su Martin e Di Giannantonio - Bezzecchi cade nel finale : Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) vince il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto3 e conquista il primo successo della sua giovane carriera. Il pilota toscano disputa una prova solida e senza sbavature e centra, con pieno merito, il gradino più alto del podio di Misano. La gara della classe più leggera è decisa da due cadute. La prima, di gruppo, nel corso del secondo giro, che estromette ben cinque piloti Dalla battaglia (tra i quali Aron ...

Il Pd e la barba di Martina. La verità è che la sinistra non vuole saperne di Vincere : di Andrea Taffi “La barba sporcata da un po’ di gelato/parliamo parliamo/di rivoluzione e proletariato”. Così cantava Giorgio Gaber nella sua celebre canzone Al bar Casablanca. La cito solo per dire che il Pd e tutta quanta la sinistra attuale non sono poi così diversi dalla sinistra cantata da Gaber nel 1973. Quest’ultima, infatti, vagheggiava la lotta di classe contro il “padrone”, espressione del potere ...

Miss Venere 2018 : Vince la 23enne di Roma Martina Di Maria : ... Miss Venere Sorriso LOP e Liquids Miss Venere Web LOP Liquids, Giorgia Cacace; Miss Venere Instagram LOP Liquids, Martina Riboldi; Miss Venere Mascotte Zikilia, Asia Cipriano; Miss Venere Sport LOP ...

Tennis - qualificazioni US Open : i risultati di martedì 21 Agosto. Avanti Fabbiano - Bolelli - Travaglia e Giustino. Vince anche Martina Trevisan : Sono cominciate le qualificazioni degli US Open 2018. Nel tabellone maschile sono scesi in campo ben 11 azzurri (due derby tricolore al primo turno), con l’Italia che in totale ha 14 partecipanti (record di sempre e seconda nazione più rappresentata). Degli undici che hanno fatto il loro esordio, però, ne sono rimasti solo quattro. Come detto ci sono stati anche due derby tutti italiani, vinti abbastanza agevolmente in due set da Stefano ...

Atletica - Europei 2018 : Massimo Stano sfiora il bronzo nella marcia! Alvaro Martin Vince la 20 km : Mattinata rovente a Berlino dove si sono svolte in contemporanea le 20 km di marcia. Al femminile ha vinto la spagnola Perez e la nostra Antonella Palmisano ha conquistato il bronzo, al maschile arriva ancora un successo delle Furie Russe grazie ad Alvaro Martin e purtroppo sfuma di pochissimo una medaglia per l’Italia. Gara molto tattica fino agli ultimi cinque chilometri quando si scaldano gli animi e si stacca un gruppo in cui brillano ...

Lasitskene trionfa a 2 metri con Trost ottava - Martinot Vince al fotofinish : Il norvegese Karsten Warholm ha cercato una pazzesca doppietta dopo aver vinto i 400 ostacoli da Campione del Mondo ma oggi si è subito staccato e ha chiuso in ottava posizione , 46.68, . Video - ...

Atletica - Europei 2018 : Lasitskene trionfa a 2 metri - Martinot Vince al photo-finish - Thiam si consacra - Hudson facile : Grande serata all’Olympia Stadium di Berlino con gli Europei 2018 di Atletica leggera. Nella capitale tedesca sono stati assegnati ben nove titoli, non sono mancate le emozioni e delle prestazioni interessanti. SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Mariya Lasitskene-Kuchina si conferma letteralmente imbattibile anche se oggi ha dovuto sudare più del previsto. La russa si è imposta saltando due metri al secondo tentativo dopo che aveva commesso ...

Ateleta - gara del dolce : trentadue donne in gara - Vince Martina Le Donne : Da considerare come dato di cronaca che mancavano all'appello almeno una decina di signore, per motivi indipendenti dalla loro volontà. Quella di ieri, si tratta di una tradizione ripescata dagli ...

Martina Vince sette medaglie ai Mondiali di Nuoto in Canada : 'Il Veneto e Treviso certificano ogni giorno di più la loro vocazione a creare eccellenze nello sport, in tutto lo sport, e se da un lato grazie all'esempio di un'atleta come Martina i suoi compagni ...

Tour de France : a Carcassonne Vince Cort Nielsen - tra i big prova solo Martin : È stata ancora una giornata appannaggio della fuga al Tour de France [VIDEO] ed ancora firmata da un uomo della Astana. La tappa di Carcassonne è andata al danese Magnus Cort Nielsen, protagonista di una folta fuga da cui si è poi avvantaggiato nel finale con Ion Izagirre e Bauke Mollema. Il gruppo con tutti gli uomini di alta classifica è arrivato compatto, e solo un tentativo di Daniel Martin ha movimentato la corsa sul Pic de Nore, salita ...

Moto : Germania - Martin Vince in Moto3 : ANSA, - ROMA, 15 LUG - Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto il Gp di Germania di Moto3, nona prova del Mondiale, sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Honda ha preceduto l'italiano Marco ...