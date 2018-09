Vieni da me | gli ospiti della settimana | Francesco Facchinetti e Stefano Orfei con le

Manchester City - Guardiola : “in Champions se sbagli Vieni punito” : “L’ho detto sempre, la Champions e’ una competizione completamente diversa”. Il Manchester City è pronto a rituffarsi nella Premier ma a tenere banco è ancora la sconfitta interna col Lione di mercoledì. “I giocatori non devono scusarsi, hanno lottato e hanno cercato di rimontare. Ma abbiamo commesso molti errori e quando questo succede, vieni punito. Non abbiamo giocato malissimo anche se non e’ stata ...

Barbara Bouchet/ Sul figlio Alessandro Borghese : "Sono stata una mamma severa" (Vieni da me) : Barbara Buchet intervistata a Vieni da me nel format "Una canzone per te": dalla sua carriera al rapporto col figlio Alessandro Borghese, le sue parole(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 15:31:00 GMT)

Giucas Casella e il figlio James/ “Non lo volevo - ora è la mia vita. Carol Torr - eri in ipnosi?” (Vieni da me) : Giucas e James Casella a Vieni da me: “Non lo volevo, ma ora è la mia vita. Carol Torr? Si è svegliata ora...”. Le ultime notizie sull'illusionista e il figlio avuto dall'ex ballerina(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 14:29:00 GMT)

Caterina Balivo - Vieni da me è un fallimento. E lei sbaglia ospiti : Caterina Balivo sempre più in picchiata. La sua nuova trasmissione Vieni da me si sta rivelando un vero e proprio flop. Non piace a nessuno, nessuno la guarda e niente è salvabile. Gli ascolti sono precipitati, sprofondando all’8% di share. E già circolano voci sui social di una possibile chiusura del programma. Tra l’altro molti spettatori si sono mobilitati per chiedere a gran voce il ritorno su Rai 1 di Zero e Lode, condotto da ...

Raffaella del Rosario - moglie del portiere dello scudetto del Napoli - ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me : «Mio marito dimenticato da ... : Raffaella Del Rosario , vedova di Giuliano Giuliani , portiere del Napoli di Maradona è intervenuta questo pomeriggio a Vieni da me , il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo . La Del Rosario ...

Matteo Salvini annuncia il Decreto Immigrazione : 'Vieni a casa nostra? Rispetta gli italiani' : In arrivo, c'è il Decreto Immigrazione. E Matteo Salvini lo annuncia così sui social. Il ministro dell'Interno ripropone un breve estratto della sua intervista a Domenica Live di Barbara D'Urso , dove ...

Vieni da me : Alba Parietti replica agli haters e ricorda l’incidente : Alba Parietti si racconta a cuore aperto a Vieni da Me Nella puntata di lunedì 17 settembre, Caterina Balivo ha ospitato Alba Parietti a Vieni da Me. Senza ombra di dubbio la showgirl è uno dei personaggi che ha sempre diviso il pubblico televisivo ed è una donna ‘portatrice’ di ascolti. Questo è stato un modo per la Balivo di risollevare le sorti del suo programma? Lo scopriremo domani quando usciranno i dati Auditel. Alla Parietti ...

Alba Parietti/ “Fabrizio Frizzi - che emozione nel vedere gli studi Rai intitolati a lui” (Vieni da me) : Alba Parietti a Vieni da me: “Fabrizio Frizzi, che emozione nel vedere gli studi Rai intitolati a lui”. Le ultime notizie sulla showgirl, ospite di Caterina Balivo su Raiuno(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Vieni da me - anticipazioni : gli ospiti della settimana : A partire da oggi pomeriggio inizia una nuova settimana di programmazione per Vieni da me, programma in onda su Rai Uno a partire dalle 14 e condotto dalla bravissima Caterina Balivo. Nella prima settimana sono stati ospiti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, due dei protagonisti della soap Il paradiso delle signore. Vediamo quali saranno gli ospiti della seconda settimana. Vieni da me, ospiti seconda settimana: Caterina Balivo intervista ...

Dalla nuova «Prova del Cuoco» a «Vieni da me» : gli ascolti che deludono Raiuno : La Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiSarà per la concorrenza spietata, per il cambio della guardia o per ...

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli/ Oggi primo giorno di scuola del figlio e presto... (Vieni da me) : Marco Maddaloni e Romina Giamminelli, i due stanno vivendo con attenzione il primo piccolo grande passo di loro figlio Giovanni che ha iniziato la scuola. (Vieni da me)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 08:37:00 GMT)

Caterina Balivo - la gaffe hot a 'Vieni con me' : 'Siete una famiglia di seg...' : Dopo aver ospitato Claudia Gerini p resentandola come Sabrina Ferilli, Caterina Balivo si è resa protagonista di un'altra gaffe nella puntata del 12 settembre di Vieni da me . A fare quattro ...

GIANCARLO MAGALLI E LA FIGLIA MICHELA/ Caterina Balivo : “Non ti riconosco in questa veste...” (Vieni da me) : GIANCARLO MAGALLI e la FIGLIA MICHELA, fashion blogger ribattezzata "MAGALLIna", sono gli ospiti di Caterina Balivo nel salotti di "Vieni con me", oggi 13 settembre.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:02:00 GMT)