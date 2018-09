VIDEO Cristiano Ronaldo decisivo | il gol vittoria in Frosinone-Juventus 0-2 CR7

Frosinone-Juventus - Cristiano Ronaldo infila Sportiello : sinistro micidiale di CR7 ed è gol! [VIDEO] : Cristiano Ronaldo, il suo terzo gol con la maglia della Juventus è contro il Frosinone: l’attaccante bianconero ed il suo sinistro micidiale In una partita a secco di gol fino all’80° spunta ad un certo punto il solito Cristiano Ronaldo, che con un sinistro micidiale porta la Juventus in vantaggio allo stadio Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Dopo un fortuito rimpallo, CR7 infatti arpiona la palla e la infila dietro Marco ...

VIDEO Cristiano Ronaldo decisivo - il gol vittoria in Frosinone-Juventus 0-1. CR7 implacabile in Serie A : La Juventus impiega 82 minuti per sbloccare la sfida in casa con il Frosinone: Cristiano Ronaldo porta i bianconeri in vantaggio contro i ciociari mettendo a segno la terza rete in Serie A. Frosinone-Juventus 0-1: IL GOL DI Cristiano Ronaldo AL MINUTO 82 Cristiano Ronaldo Frosinone Juventus 0-1 pic.twitter.com/Atd1dbXUpm — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) September 23, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Tale e Quale Show : Antonella Elia imita Cristiano Malgioglio che commenta da casa l’esibizione (VIDEO) : Dopo aver vestito i panni di Madonna, ieri Antonella Elia a Tale e Quale Show ha imitato Cristiano Malgioglio con L'articolo Tale e Quale Show: Antonella Elia imita Cristiano Malgioglio che commenta da casa l’esibizione (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tale e Quale Show 2018 : Antonella Elia imita Cristiano Malgioglio VIDEO : 43Antonella Elia ha imitato Cristiano Malgioglio nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 21 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Antonella Elia imita Cristiano Malgioglio Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I ...

ANTONELLA ELIA È CRISTIANO MALGIOGLIO/ VIDEO - ancora un flop trash e tragicomico (Tale e quale show) : ANTONELLA ELIA è CRISTIANO MALGIOGLIO, la showgirl spera di rifarsi dopo il brutto flop della prima puntata quando aveva interpretato Madonna in "Material Girl" (Tale e quale show) (Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:40:00 GMT)

Antonella Elia è Cristiano Malgioglio/ VIDEO - riuscirà a rifarsi dopo il flop di Madonna? (Tale e quale show) : Antonella Elia è Cristiano Malgioglio, la showgirl spera di rifarsi dopo il brutto flop della prima puntata quando aveva interpretato Madonna in "Material Girl" (Tale e quale show) (Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:03:00 GMT)

Francesca Cipriani - fuori di seno a Pomeriggio 5 / VIDEO - appello a Cristiano Malgioglio : "Mi manchi" : Francesca Cipriani ospite a Pomeriggio 5. "Si è innamorata di uno dei miei ospiti": l'annuncio di Barbara D'Urso in diretta. Chi è il fortunato?(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:32:00 GMT)

Espulsione Cristiano Ronaldo - Fritz addizionale recidivo : nel 2010 prese un abbaglio clamoroso. VIDEO : Una spinta, Murillo cade, CR7 lo "pettina" e Brych tira fuori il cartellino rosso. Rosso? "No he hecho nada" - detto in spagnolo, ma anche "não fiz nada" in portoghese. Ronaldo è disperato ma ormai la ...

CRISTIANO RONALDO ESPULSO IN VALENCIA-JUVENTUS/ VIDEO - dubbi sulla decisione dell'arbitro - Cr7 in lacrime : CRISTIANO RONALDO ESPULSO in VALENCIA-JUVENTUS: scontro in area spagnola con l'ex interista Murillo, ma ci sono dubbi sulla decisione arbitrale. Cr7 in lacrime(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:01:00 GMT)

Valencia-Juventus - clamorosa espulsione di Cristiano Ronaldo : il portoghese tira i capelli a Murillo [VIDEO] : Scintille in mezzo all’area di rigore tra Ronaldo e Murillo, il portoghese reagisce alla trattenuta del colombiano e viene espulso da Brych Clamoroso colpo di scena nel primo tempo di Valencia-Juventus, Cristiano Ronaldo infatti è stato espulso in seguito ad alcune scintille avute con Murillo. Il portoghese ha atterrato il suo avversario a palla lontana, andando poi a tirarlo su energicamente. La reazione del colombiano non si è ...

DIRETTA/ Valencia-Juventus (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : clamoroso - espulso Cristiano Ronaldo! : DIRETTA Valencia Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo H di Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 21:25:00 GMT)

Cristiano Ronaldo campione a 360° : ecco il VIDEO del commovente messaggio al bimbo che ha avuto problemi al cuore : Cristiano Ronaldo è un campione dentro e fuori il campo: CR7 ha mandato un messaggio speciale al bambino di 8 anni, che in Uruguay, durante una partita di calcio ha avuto un arresto cardiaco. Il calciatore della Juventus invita il piccolo a recarsi a Torino per “assistere ad una partita dei bianconeri”. GUARDA IL VIDEO —> Cristiano Ronaldo campione anche fuori dal campo: il commovente messaggio al bimbo che ha avuto ...

Domenica Live - la caduta di Barbara d'Urso e Cristiano Malgioglio (VIDEO) : Nella prima puntata di Domenica Live di oggi, 16 settembre 2018, è stato ospite Cristiano Malgioglio per cantare il suo brano estivo Danzando Danzando. Attorniato da un corpo di ballo, il cantante ha indossato un paio di scarpe rosse col tacco per la performance che ha colorato e movimentato la puntata subito dopo il talk delle 17, slot storico del contenitore Domenicale di Canale 5.Al termine dell'esibizione del cantante, Barbara d'Urso si ...

CRISTIANO MALGIOGLIO / VIDEO - caduta in diretta con Barbara D'Urso : "Ma sei scemo?" (Domenica Live) : CRISTIANO MALGIOGLIO, nella sfida della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D'Urso sceglie di accettare l'invito a Domenica Live dove tornerà protagonista.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:11:00 GMT)