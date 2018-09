Veroli | sagrestia insanguinata | monaca contro sacerdote | gli scaglia un mattone in testa

Blastingnews

(Di domenica 23 settembre 2018) Ieri una suora ha fracassato laa un prete VIDEO a colpi di. Finora la vittima, don Taddeo, di origine nigeriana, non ha sporto denuncia. Forse perché l'episodio di violenza si è svolto in un posto di pace e preghiera e chi lo ha aggredito non è un criminale, ma una suora di clausura. Cose dell'altro mondo che hanno turbato la tranquillita', almeno apparente, di un convento, il monastero di Santa Maria dei Franconi nel centro di, comune in provincia di Frosinone. Sembrerebbe che la causa scatenante sia un contenzioso, forse un oggetto sacro, ma al momento si continua ad indagare. Dalla clausura con 'amore': suora aggredisce prete dopo la messa Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta ieri poco dopo le 18 alla conclusione della messa che don Taddeo aveva celebrato come tutte le sere nella chiesa del convento di Santa Maria dei ...