ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Velista solitario ferito dopo una tempesta-mostro, corsa contro il tempo per salvargli la vita - gilda_f : RT @fattoquotidiano: Velista solitario ferito dopo una tempesta-mostro, corsa contro il tempo per salvargli la vita - SuoraRuna : RT @fattoquotidiano: Velista solitario ferito dopo una tempesta-mostro, corsa contro il tempo per salvargli la vita - Jabbanfa : RT @fattoquotidiano: Velista solitario ferito dopo una tempesta-mostro, corsa contro il tempo per salvargli la vita -

(Di domenica 23 settembre 2018) È unailquella per salvare Abilash Tomy, il navigatoreindiano alla deriva sulla Thuriya, a duemila miglia marine dalle coste australiane. Abilash, 39 anni, capitano di Marina sta partecipando alla Golden Globe, il giro del mondo in solitaria, ed è in mare dal primo di luglio: aveva già navigato per 10.500 miglia e si trovava in terza posizione sui diciotto concorrenti partiti dalle coste francesi quando, venerdì scorso, unaparticolarmente violenta, che si è addensata nell’Oceano indiano, ha spezzato l’albero maestro della sua barca, replica perfetta della Suhaili, il mitico dieci metri, con cui Robin Knox-Johnston vinse la prima edizione della gara, nel 1968. Abilash, nato nel Kerala, nel 2013, come riporta l’Ansa – è stato il primo indiano a partecipare alla competizione, navigando per 151 giorni con successo, e sopravvivendo a due ...