VELISTA DISPERSO E FERITO IN OCEANO INDIANO Ultime notizie | mobilitazione per cercarlo

Oceano Indiano - VELISTA DISPERSO : è corsa contro il tempo/ Ultime notizie : il drammatico SOS - poi il silenzio : Oceano Indiano , velista disperso : interrotte le comunicazioni. E' corsa contro il tempo per tentare di salvarlo, in azione una squadra di soccorso internazionale.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:35:00 GMT)

Oceano Indiano - corsa contro il tempo per salvare il VELISTA disperso : La posizione della Thuriya, una replica dello yacht di Robin Knox-Johnston Suhail, vincitore 50 anni fa della circumnavigazione del mondo non-stop nella Sunday Times Golden Globea, si trova a circa ...

Una barca fantasma e un VELISTA DISPERSO nel mare tra La Spezia e Livorno : Provincia - Resta un mistero la barca a vela ' fantasma ' che pochi giorni fa è transitata anche al largo della costa di Massa-Carrara per concludere la sua traversata su una spiaggia di Vada in ...

VELISTA DISPERSO : in corso ricerche in tutto l’Alto Tirreno : Sono in corso le attività di ricerca di Pietro Fogliani, il Velista disperso la cui barca a vela è stata ritrovata spiaggiata di fronte al litorale di Vada (Livorno). Un dispositivo navale, subacqueo ed aereo, coordinato dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Livorno, sta pattugliando il tratto di mare a sud di Porto Lotti (La Spezia) – ultimo porto certo toccato dall’imbarcazione – fino al limite del litorale di ...