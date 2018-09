: Veglia 50/mo San Pio,vi partecipa Conte - NotizieIN : Veglia 50/mo San Pio,vi partecipa Conte - TelevideoRai101 : Veglia 50/mo San Pio,vi partecipa Conte - CyberNewsH24 : #Veglia 50/mo San Pio,vi partecipa Conte -

Il premierquesta notteallanotturna organizzata per il 50esimo anniversario della morte di Padre Pio. In numerose centinaia riempiono il piazzale antistante il Santuario di Padre Pio. Persi tratta del secondo giorno nella "sua" San Giovanni Rotondo, nella quale sono giunti numerosi pellegrini in occasione dell' anniversario della morte di san Pio.questa mattina presenzierà alla cerimonia per l'emissione del francobollo in occasione del cinquantenario di Padre Pio.(Di domenica 23 settembre 2018)