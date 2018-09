VD | auto brucia in parcheggio sotterraneo | danni a 43 veicoli

Da 4 anni nessuna traccia di William : trovata una misteriosa auto bruciata vicino al luogo della scomparsa : William Tyrrell è scomparso il 12 settembre di 4 anni fa. Finora nessuna traccia del bambino, anche se le indagini potrebbero essere arrivate a una svolta importante con il ritrovamento di una misteriosa auto abbandonata e bruciata nei pressi del luogo della scomparsa del piccolo.Continua a leggere

Brucia un'auto dietro al Casinò di Sanremo. Video : Brucia un'auto Una vettura Fiat 500 , nuovo modello, è ansata in fiamme, in serata, in via Bartolomeo Ascquasciati a Sanremo, proprio dietro al Casinò, nei pressi di corso Inglesi. Sul posto sono ...

Australia - allarme autorità : farmaco brucia grassi è letale/ Dnp "sostanza estremamente tossica" : Australia, allarme autorità: farmaco brucia grassi è letale. Ultime notizie, il Dnp - 2,4-dinitrofenolo è una "sostanza estremamente tossica", parola dell'esperto(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:32:00 GMT)

“È letale!”. Fate attenzione a questo farmaco brucia grassi. L’allarme delle autorità. Di cosa si tratta : Perdere peso è l’obiettivo di uomini e donne. Lo si dovrebbe fare seguendo un regime alimentare adeguato, praticando sport e con tanta buona volontà. Purtroppo, però, spesso e volentieri c’è chi vuole accelerare questo processo di perdita di peso e ottenere risultati strabilianti in pochissime settimane. O almeno, spera di far ciò. La realtà, però, è ben diversa: dimagrire è possibile solo e soltanto con una dieta e della sana ...

Ucciso e bruciato nella sua auto - 2 arresti per l’omicidio di Stefano : sono padre e figlio : Dopo la scomparsa denunciata dai familiari, il 34enne era stato ritrovato cadavere nella sua auto completamente bruciata nelle campagne di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia. I carabinieri hanno arrestato due sue concittadini: il movente sarebbe da ricercare in un debito.Continua a leggere

Tir contro auto sull'A1 tra Orvieto e Fabro - due persone muoiono bruciate vive : Un camion si è ribaltato, è finito nella carreggiata opposta e ha preso fuoco. Chiuso il tratto di autostrada in direzione Firenze, lunghe code. Le due vittime viaggiavano sull'autovettura.Continua a leggere

Bruciano nella notte le auto di due donne. Un incendio è doloso - : Dopo un periodo di calma, ma solo apparente, le auto incendiate tornano ad occupare le prime pagine dei giornali. Due gli episodi avvenuti nella scorsa notte sui cui ora i carabinieri stanno provando ...

autostrade brucia sul filo di lana Toninelli e pubblica per intero il testo della convenzione in essere con il ministero delle ... : E vi dico di più: nelle prossime ore saranno via via online sul sito del ministero tutti gli atti delle altre convenzioni.» Autore Ugo Longhi Categoria Cronaca

autobus in fiamme a Dragona : è il 20simo mezzo Atac bruciato nel 2018 : Autobus in fiamme a Dragona, entroterra di Ostia. E' il ventesimo mezzo Atac che brucia dall'inizio dell'anno. Il mezzo ha preso fuoco in via Sarnico, mentre effettuava il giro dalla stazione di ...

“Fiamme alte - aiuto!”. Brucia tutto in autostrada : terrore e traffico in tilt. Il video : Un agosto da incubo. E anche questa volta la paura è stata tanta. Non solo incidenti mortali e impatti che lasciano strisce di sangue lungo le carreggiate del Bel Paese. L’Italia, infatti, è ancora scossa da quanto accaduto nelle ultime due settimane: prima l’autocisterna contenente GPL esplosa a Bologna, poi il crollo del viadotto Morandi, a Genova, con 43 vittime. La terza settimana di agosto è stata caratterizzata dalla calamità ...

Atlantia (autostrade) crolla in Borsa - bruciati 4 miliardi. Revoca concessione : «Ci spetta comunque la penale» : I titoli azionari Atlantia (Autostrade) non riescono a far prezzo in avvio di seduta dopo il crollo del Ponte Morandi sull'autostrada A10 in gestione alla controllata Autostrade per l'Italia...

autostrade - Mit : "Ora commissione - poi si valuta revoca" |Di Maio : via concessione Atlantia crolla in Borsa : bruciati 4 miliardi : Una nota del Ministero dei Trasporti precisa che la commissione è il primo atto per "fare luce sull'accaduto e avviare tutti gliaccertamenti per la contestazione di eventuali inadempienze delconcessionario". Le risultanze entreranno nella valutazione per la procedura di un'eventuale revoca della concessione.

Incendio tangenziale Bologna - ecco cosa resta il giorno dopo l’esplosione : concessionaria distrutta e auto bruciate : All’indomani del devastante incidente stradale, riaperte a Borgo Panigale una carreggiata A14 con doppio senso di marcia e la direzione Sud della tangenziale. “Una prima risposta, importante anche se parziale”, per fluidificare il traffico, spiega il ministro dei Trasporti Toninelli. In mattinata il premier ha fatto visita ai feriti del disastro, mentre è stata identificata l’unica vittima dell’autocisterna, un ...