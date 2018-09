VATICANO-CINA | ANNUNCIO E ACCORDO STORICO Nomina vescovi | la ‘divisione’ tra fede e

VATICANO -Cina - accordo su nomina vescovi condivisa/ Speranze - no trionfalismi : incognita su attacchi a Chiesa : accordo Vaticano-Cina : pace con la Chiesa Cattolica: la Santa Sede ha comunicato di aver raggiunto un'intesa provvisoria sulla nomina condivisa di alcuni vescovi , non era mai successo.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:15:00 GMT)

ACCORDO VATICANO -CINA : PACE CON LA CHIESA CATTOLICA/ Nomina vescovi condivisa : non era mai successo : ACCORDO VATICANO-CINA : PACE con la CHIESA CATTOLICA : la Santa Sede ha comunicato di aver raggiunto un'intesa provvisoria sulla Nomina condivisa di alcuni vescovi , non era mai successo .(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 22:01:00 GMT)

VATICANO -Cina - accordo per la nomina provvisoria dei vescovi - : L'intesa prevede "valutazioni periodiche circa la sua attuazione" e "crea le condizioni per una più ampia collaborazione". Il direttore della Sala stampa vaticana: "Fedeli avranno vescovi in comunione ...

Global Times : si avvicina l'accordo sui vescovi tra Cina e VATICANO : Eppure proprio in quel frangente difficile, Papa Benedetto XVI, nel suo libro-intervista Luce del mondo , 2010,, indicava tra ' i fattori che hanno promosso lo sviluppo positivo della Chiesa in Cina '...

VATICANO-Cina - In dirittura d'arrivo lo storico accordo : cambierebbe il futuro della Chiesa : In Vaticano chi ha in mano il dossier afferma che un accordo debole è sempre meglio che nulla, anche perchè la situazione politica di Pechino potrebbe anche cambiare in futuro, naturalmente in peggio.