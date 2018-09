Usa | al via costruzione del muro anti-migranti al confine con Messico

Piano periferie - Governo assicura : bando rinviato per caUsa tecnica : Roma, 21 set., askanews, - Con riguardo al c.d. Piano periferie e alla sospensione dell'efficacia delle convenzioni in essere per 96 comuni capoluogo di provincia e città metropolitane, va rilevato ...

Giletti al via con intervista ad accUsatore Asia Argento - Bennet : Roma, 20 set., askanews, - Massimo Giletti torna con il suo programma 'Non è l'arena' domenica 23 settembre su La7 con uno scoop: l'intervista esclusiva mondiale a Jimmy Bennet, l'attore che ha ...

Strage via d’Amelio - pm chiede aggravante per i poliziotti accUsati del depistaggio : “Hanno favorito la mafia” : Hanno depistato le indagini sulla Strage di via d’Amelio ma facendolo hanno favorito Cosa nostra. È questa la tesi della procura di Caltanissetta, che nel corso dell’udienza preliminare ha chiest l’applicazione del comma 1 dell’articolo 416 bis per il tre poliziotti accusati di concorso in calunnia per avere creato il falso pentito Vincenzo Scarantino. Si è aperto in questo modo il processo per il depistaggio di via d’Amelio che vede ...

Via D’Amelio - i figli di Borsellino parte civile contro i tre poliziotti accUsati del depistaggio : Fiammetta: "Seguiremo ogni aspetto di questo processo". Al via l’udienza preliminare al tribunale di Caltanissetta.

Crollo ponte Lecco - perizia apre scenari su altri viadotti : “Confusione tra Provincia e Anas su proprietà fu caUsa indiretta” : La prima causa del Crollo è “dell’uso improprio” del cavalcavia che “ha imposto carichi prossimi alla sua capacità ultima”, determinando “una situazione di carico priva dei consueti coefficienti di sicurezza“. Ma c’entrano anche i permessi di circolazione dei trasporti eccezionali concessi dalla Provincia di Lecco che “risultano incomprensibili in assenza delle indagini promesse da ...

Formigoni - nuovo processo per presunte tangenti nella sanità. L’accUsa : “447mila euro in aerei - pranzi - viaggi ed elicotteri” : nuovo processo per corruzione e turbativa d’asta nei confronti dell’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni. Lo ha deciso il gup di Cremona Pierpaolo Beluzzi, che ha rinviato a giudizio il più volte parlamentare nello stralcio cremonese del procedimento relativo alle presunte tangenti nella sanità. L’accusa, sostenuta dalla pm Carlotta Bernardini, è di aver ricevuto pagamenti per 447mila euro dall’ex consigliere ...

Migranti - lunedì al via il rimpatrio dei tunisini arrivati a LampedUsa - : Tunisi avrebbe negato una procedura lampo per il rientro dei suoi cittadini: le operazioni inizieranno dunque seguendo i patti in vigore con Roma

Migranti : Salvini - sbarcati a LampedUsa? Via in qualche ora : "Come arrivano se ne vanno". Così il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, a margine della festa del Carroccio a Paullo (Mi), ha risposto a chi glie chiedeva dei 184 Migranti sbarcati oggi a Lampedusa. E alla domanda su quanto tempo ci vorrà per rimpatriarli, ipotizzando l'utilizzo di voli charter, Salvini ha risposto: "qualche ora". Il ministro ha poi concluso: "Ho ...

LampedUsa - 184 migranti sbarcati : lite Italia-Malta/ Ultime notizie - si studia il rimpatrio lampo via aereo : 184 migranti sbarcati a Lampedusa su 7 barchini: Ultime notizie, ira Salvini 'Malta scarica ancora sull'Italia il problema'. Vertice Ue a Vienna.

Rapposelli - al via il processo - l’accUsa : “Renata strangolata dal figlio - il marito la teneva ferma” : L'accusa: "Renata strangolata con violenza dal figlio Simone mentre il marito le teneva fermi i piedi". Il processo si celebrerà al tribunale di Teramo con udienza fissata per il 19 dicembre 2019. Pino e Simone Santoleri rischiano l'ergastolo. Renata Rapposelli è stata trovata cadavere in una scarpata a Tolentino (Macerata) nel novembre 2017.Continua a leggere

Pasticcio via Marina - la ditta esclUsa protesta : 'L'appalto resti a noi' : Braccio di ferro sul cantiere di via Marina tra la ditta appaltatrice e il Comune di Napoli, che ha rescisso il contratto. I legali dell'Asse Costiero Scarl ieri mattina hanno diffidato Palazzo San ...