USA | Facebook e Google in mirino Trump | ipotesi indagini

Facebook - in vista elezioni USA e Ue una war room contro fake news : In vista delle elezioni americane di metà mandato, a novembre, e delle prossime elezioni in Brasile e in altri Paesi, senza escludere le elezioni europee della prossima primavera, Facebook lavora alla ...

"Annunci di lavoro solo per uomini". Facebook sotto accUSA per discriminazione di genere : La denuncia dell'Aclu. Secondo l'associazione la piattaforma permetterebbe di limitare certe offerte ai soli uomini, pratica scorretta negli Stati Uniti come in Italia

USA : WSJ - Facebook ha trattato con banche per dati utenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Insulti razzisti su Facebook - non potranno USArlo per sei mesi : PORTOGRUARO, VENEZIA, - Dovranno stare per sei mesi senza Facebook: è la condanna inflitta a quattro italiani di Portogruaro, nel Veneziano, che si erano lasciati andare a commenti feroci e razzisti ...

Insulti razzisti su Facebook - non potranno USArlo per sei mesi : A Portogruaro, la misura nei confronti di quattro italiani autori di violenti attacchi online contro i richiedenti asilo. Dovranno anche leggere libri, vedere film e scrivere pensierini sull'immigrazione: ma se si ravvederanno, eviteranno la condanna penale

Monica Cirinnà - il profilo Facebook da senatrice USAto per sponsorizzare il vino di famiglia : Monica Cirinnà , la senatrice piddina, paladina gay per eccellenza, ha un'altra grande passione: il vino . E non la nasconde neanche nel suo profilo Facebook da politica. Saltando tra insulti alla Lega, baci saffici, foto con drag queen e matrimoni omosessuali, si arriva alla promozione: 'Visto l'orario parliamo di... vino? È uno dei miei vini preferiti, un ...

Il declino di Facebook : negli USA sempre più giovani lo abbandonano : Facebook sembra non piacere più, almeno agli americani. È questo il risultato, per certi versi clamoroso, che emerge da una ricerca realizza dal Pew Research Center che ha intervistato 4.594 ...

Facebook e Twitter hanno testimoniato davanti al Congresso USA : Sheryl Sandberg e Jack Dorsey (Foto: Drew Angerer/Getty Images) Mercoledì 5 settembre a Washington si è ritornati a parlare di interferenze esterne esercitate mediante le piattaforme sociali. davanti al Congresso americano sono apparsi il ceo di Twitter Jack Dorsey e la direttrice operativa di Facebook Sheryl Sandberg. Assente invece Google, nonostante fosse stato invitato. Dorsey è apparso subito in difficoltà, ammettendo che Twitter non è ...

Scotland Yard accUSA Facebook : non fornisce password che può risolvere omicidio di 13enne : Scotland Yard contro Facebook, Inghilterra contro Usa. Sta diventando un caso limite della giurisprudenza e del diritto internazionale, oltre che una faccenda sulla soglia della rottura diplomatica tra due Paesi 'amici', l'omicidio della 13enne inglese Lucy McHugh, crimine lo scorso luglio ha sconvolto il Paese e su cui sta indagando la polizia. La soluzione del caso potrebbe arrivare grazie a una password. La minorenne, stuprata e accoltellata, ...

Ventenne stuprata a Parma - l'imprenditore accUSAto dava 'consigli' su Facebook : Non solo sport invernali, moto e serate: Federico Pesci , l'imprenditore di Parma accusato di aver stuprato una ragazza di 21 anni insieme ad un conoscente nigeriano, su Facebook si atteggiava da star ...

Associazione Luca Coscioni - Facebook censura la locandina del congresso - poi si scUSA : “È stato un errore”. Cappato : “Dettami cinquecenteschi” : “Non consentiamo la pubblicazione di inserzioni che includono riferimenti impliciti a scene di nudo. Ti consigliamo di usare contenuti che concentrano l’attenzione sul tuo prodotto o servizio, e non sulla nudità“. È la nota spersonalizzata con cui Facebook spiega all’Associazione Luca Coscioni perché ha scelto di censurare la locandina del suo 15° congresso, in programma dal 5 al 7 ottobre a Milano, dal titolo ‘Le ...

Facebook censura una foto dell’Olocausto. Poi si scUSA : Pubblicata dal Centro Anna Frank di New York, l'immagine accompagnava i dati di uno studio sulla Shoah e gli Stati Uniti: per il social violava la policy sul nudo. Dopo due giorni la marcia indietro e la ricomparsa del post

Onu - accUSA choc a Facebook : "Complice di crimini di guerra" : Le Nazioni Unite minacciano di denunciare formalmente Facebook per 'crimini di guerra'. Il social network è stato infatti biasimato per 'blanda vigilanza' circa i post che propagandano l'odio razziale ...

Facebook censura una foto dell’Olocausto. Poi si scUSA : Pubblicata dal Centro Anna Frank di New York, l'immagine accompagnava i dati di uno studio sulla Shoah e gli Stati Uniti: per il social violava la policy sul nudo. Dopo due giorni la marcia indietro e la ricomparsa del post