scuolainforma

: #Università, test #Medicina: #UDU ‘Numero chiuso va superato per davvero, no a misure propaganda del Governo’… - pierluigicri : #Università, test #Medicina: #UDU ‘Numero chiuso va superato per davvero, no a misure propaganda del Governo’… - scuolainforma : Università, test Medicina: UDU ‘Numero chiuso va superato per davvero, no a misure propaganda del Governo’ - robegalli : RT @ricdil1: @ale_iorfida @GiuliaGrilloM5S @beppe_grillo Ci mancano migliaia di medici, l'università seleziona naturalmente, investire sull… -

(Di domenica 23 settembre 2018) Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Unione degli Universitari in merito alla proposta di superamento del numeroper gli studenti in. Ecco ilo inviatoci da Enrico Gulluni – Coordinatore Nazionale UDU-Unione degli Universitari. Numerostudenti: Salvini ‘Bene la proposta del ministro Giulia Grillo’ Attraverso delle dichiarazioni rilasciate alla stampa questa mattina, il Ministro alla Salute Giulia Grillo ha proposto di superare l’attuale sistema di accesso alla facoltà di, ipotizzando un sistema alla francese. Sul tema è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini, che ha commentato la proposta della Grillo con parere positivo: “Bene la proposta del ministro Giulia Grillo, via il numeroper gli studenti die più spazio (e soldi) per le specializzazioni. Non è possibile che ...