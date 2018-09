UN' ESTATE DA CANI-IL RITORNO DI ZEUS Su Italia 1 il film con Gary Valentine oggi | 23

ESTATE - Sics : 400 cani ‘super eroi’ in servizio sulle spiagge : Compie 30 anni la Sics, la Scuola Italiana cani Salvataggio, associazione di volontari della protezione civile specializzata nell’addestramento di unità cinofile di salvataggio in acqua. Sono 400 i cani ‘super eroi’ in servizio sulle spiagge italiane che, insieme ai loro partner e in collaborazione con il comando generale della Guardia Costiera, sono abilitati a soccorrere le persone in pericolo, spingendosi fino a 300 metri ...

Caldo record in Italia - sfiorati i 40 gradi. In arrivo due anticicloni africani per l’ESTATE dei record : Sole, Caldo, tanta afa e temperature che sfiorano i 40 gradi. È la pazza estate 2018 che, chiusa la parentesi di aria fresca che nelle ultime settimane ha portato dai Balcani forti temporali e grandine, ora ci regala ben due anticicloni africani che ci faranno “boccheggiare” per i prossimi dieci giorni. Secondo i meteorologi de ilmeteo.it a...

Caldo record in Italia - sfiorati i 40 gradi. In arrivo due anticicloni africani per l'ESTATE dei record : Il clima pazzo di questo fine luglio, ribadiscono gli esperti sui media di tutto il mondo, è solo l'ennesimo prodotto del surriscaldamento globale. In Francia, nella valle del Rodano si sono superati ...