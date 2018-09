Una tra le 100 donne più influenti del mondo è un uomo

Roma. Riuscito trapianto della faccia effettuato su Una donna : Un’operazione lunghissima e complessa terminata alle ore 5 di domenica mattina. E’ l’intervento di trapianto della faccia effettuato su una

Mia Ceran/ Chi è? Raddoppia con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu : "La nostra è Una convivenza" : Mia Ceran, la conduttrice è pronta a tornare al fianco di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu a Quelli che il calcio. Ha confermato inoltre anche la presenza a Quelli che... dopo il tg.

Primo trapianto di faccia in Italia - la paziente è Una donna di 49 anni : Primo trapianto di faccia in Italia all’Azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma l’intervento su una paziente di 49 anni, affetta da neurofibromatosi, una grave malattia deturpante. Il prelievo è avvenuto da una ragazza di 21 anni, vittima nel Lazio di un incidente stradale, la cui famiglia ha donato anche fegato e reni . Poi un lunghissimo interven...

Una Vita - trame : Ursula accusa Lolita di essere stata umiliata per colpa sua : Nuovo spazio dedicato ad Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra [VIDEO], in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate di novembre, svelano che Ursula Dicenta organizzera' una vendetta contro i vicini di Acacias 38, in particolare Lolita. La serva, infatti, sara' accusata di aver pianificato il linciaggio della nuova dark lady durante la festa di carnevale ad Acacias 38. Una Vita: Ursula linciata dai vicini di Acacias ...

Università di Yale : creata Una pelle robotica che trasforma gli oggetti in automi : La cibernetica è un ramo scientifico sempre più conosciuto e in continuo avanzamento. Proprio in questi giorni, negli Stati Uniti, l'Universita' di Yale ha presentato il risultato della sua ultima ricerca [VIDEO], ovvero una sorta di pelle robotica che riesce a trasformare dei semplici oggetti in automi, conferendogli la possibilita' di effettuare dei movimenti. Lo studio statunitense è stato illustrato da un articolo pubblicato sulla rivista ...

AEROPORTO TRAPANI : TURANO - DA SOTTOSEGRETARIO SANTANGELO NESSUna SOLUZIONE : PALERMO, 22 SETT - "Leggendo l'attenta analisi del SOTTOSEGRETARIO SANTANGELO sulla situazione dell'AEROPORTO di TRAPANI-Birgi posso solo pensare che il Presidente del Consiglio gli abbia affidato la ...

Glushakov - la situazione è bollente! Beccato dalla moglie nella saUna con un’altra : il filmato diventa virale [VIDEO] : Glushakov Beccato dalla moglie con un’altra donna in una sauna: il video del presunto tradimento diventa virale su internet, ma il giocatore dà una versione ben diversa della situazione Quando si dice “situazione bollente”! Niente descrive meglio quello che è capitato a Glushakov, giocatore dello Spartack Mosca, in una sauna in Russia. Il centrocampista è stato Beccato dalla moglie in atteggiamenti piuttosto ...

Una partita di calcio tra Vigili del Fuoco e vecchie glorie per non dimenticare : Si sono sfidati sul campo della Rivarolese, a 600 metri in linea d'aria daimonconi del Ponte Morandi. Incasso devoluto agli sfollati di Via Porro -

Centrodestra - Salvini : 'NessUna strategia del doppio forno' : Sarebbe stata una vetrina per tutto i mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di tutto ...

