Una nuova svolta autoritaria nelle Maldive?

Nelle Maldive si teme Una nuova svolta autoritaria : Stamattina hanno aperto i seggi delle elezioni presidenziali: il presidente uscente ha ostacolato la campagna dell'opposizione, e il sospetto che ci siano brogli è concreto The post Nelle Maldive si teme una nuova svolta autoritaria appeared first on Il Post.

Spunta Una nuova ipotesi di riforma : pensioni quota 100 con almeno 36 o 37 anni di contributi : Una nuova ipotesi di riforma sarebbe al vaglio del governo e prevede il pensionamento con quota 100 ma con contribuzione minima pari ad almeno 36 o 37 anni. In sostanza, con un minimo di 36 anni di versamenti contributivi, nel 2019 uscirebbero almeno 450mila lavoratori in più rispetto alle attuali regole, mentre con l'asticella della contribuzione spostata a 37 anni i lavoratori uscenti ammonterebbero a 410mila in più rispetto a oggi.Continua a ...

Windows e Windows Server : pubblicata Una nuova pericolosa vulnerabilità : Trend Micro ha rivelato una nuova vulnerabilità di Microsoft Jet che affligge tutte le versioni supportate di Windows e Windows Server determinando un potenziale rischio per la sicurezza degli utenti. Per chi non la conoscesse, l’iniziativa Zero Day di Trend Micro consiste nell’identificare le falle e segnalarle appena possibile alle software house ma, se queste ultime non dovessero rilasciare un fix apposito entro 120 giorni dalla ...

Alberto Angela - la nuova scoperta del conduttore è Una preziosissima testimonianza del nostro passato : In occasione della conferenza stampa di presentazione dell’attesissimo ritorno della serie Stanotte a… – che sbarca su Rai 1 in prima serata il sabato a seguito dei grandi successi della scorsa stagione – Alberto Angela non ha risparmiato sorprese. Accompagnato da Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) che ha ospitato l’evento, dal Direttore di Rai 1 Angelo Teodoli e dal Direttore del ...

Miss Bum Bum attacca il Barcellona : "La nuova maglia? Una tovaglia da picnic" : Il Barcellona è uno dei club con più tifosi e fan al mondo: la maglia blaugrana è inoltre una delle più vendute in assoluto. C'è qualcuno, però, che ha dimostrato di non apprezzare la nuova casacca di Messi e compagni: si tratta di Suzy Cortez, più ...

Scuola - Ministro Bussetti in TV su Raiuno : ‘Corpo docenti e precariato? Non è Una domanda nuova’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è stato ospite questa mattina degli studi Rai, durante la trasmissione ‘Settegiorni’. E’ stato chiesto al Ministro, tra le altre cose, quali interventi sono in programma al fine di migliorare il sistema scolastico e quali punti della precedente riforma abbiano bisogno di essere modificati. Bussetti a Raiuno: ‘Su chiamata diretta siamo già intervenuti, l’alternanza ...

Kate Middleton - il principe George ha Una nuova ossessione : Il principino George sta crescendo sempre di più e a 5 anni ha sviluppato una nuova ossessione, svelata dai suoi genitori. Kate Middleton e William hanno sempre educato loro figli cercando di regalargli un’infanzia il più possibile normale. Seguendo l’esempio di Diana, la duchessa di Cambridge si è spesso trasferita ad Anmer Hall, nel Norfolk, dove George e Charlotte si sono lasciati andare a corse sull’erba e giochi a piedi ...

Napoli - c'è Una scissione interna ai Giuliano dietro la nuova guerra tra i vicoli di Forcella : A Forcella sembra essere tornati indietro nel tempo. I giorni dell'ira e le notti di sangue scatenate tre, quattro anni fa dalla guerra di camorra tra i Giuliano-Sibillo e i Buonerba tornano come...

Reunion dopo Scandal per Scott Foley e Bellamy Young - gli ex Jake e Mellie insieme in Una nuova serie (foto) : Si intitola Whisky Cavalier la nuova serie ABC che vedrà la prima Reunion dopo Scandal per Scott Foley e Bellamy Young, due dei volti principali del political drama di Shonda Rhimes terminato la scorsa stagione. Scandal ha concluso la sua corsa in tv (anche in Italia con la messa in onda su Sky) con la settima stagione, che ha visto concludersi la saga di Olivia Pope e dei suoi gladiatori in doppio petto all'ombra della Casa Bianca. Ma Scott ...

Nuova sede della polizia locale - la polemica di Romizi : 'Divieto di accesso. A Una pubblica discussione' : Il capogruppo di Arezzo in Comune, Francesco Romizi , polemizza con l'amministrazione comunale per la mancanza di confronto in aula sulla Nuova sede della polizia locale. Questo il testo del ...

Vans – Collaborazione con artisti e atleti per Una nuova storia di creatività [GALLERY] : Vans collabora con artisti, atleti e musicisti internazionali per celebrare la creatività attraverso lo stile personale. Questo autunno Vans collabora con artisti, atleti e musicisti di tutto il mondo per raccontare una storia di creatività attraverso la lente dello stile personale Per presentare i nuovi modelli della F18, Vans ha infatti realizzato uno shooting fotografico, scattato da Patrick O’Dell, con protagonisti Mia Carucci, artista ...

Rientro difficile dalle vacanze? Citroen ci aiuta con Una nuova ed imperdibile collezione di accessori [FOTO] : Per ritrovare velocemente il ritmo giusto, Citroën ha selezionato una serie di articoli indispensabili e trendy, ispirati all’universo della Marca Per ritrovare velocemente il ritmo giusto, Citroën ha selezionato una serie di articoli indispensabili e trendy, ispirati all’universo della Marca. Dal prêt-à-porter agli accessori, la gamma di prodotti Citroën Lifestyle, disponibile online su lifestyle.Citroen.com, si arricchisce della nuova ...

Gli Stati Uniti sono pronti per Una nuova lotta di classe : La crisi del 2008 e due anni di attacchi ai dipendenti pubblici hanno creato una nuova solidarietà. Sarah Jaffe sarà a Ferrara per parlare della mobilitazione sociale contro l’amministrazione Trump. Leggi

Ryanair - perché l'Antitrust ha aperto Una nuova indagine : Sotto accusa ci sono i nuovi supplementi per il bagaglio a mano del vettore low cost, ritenuti poco trasparenti e lesivi della concorrenza