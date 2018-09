Un uomo ha spaccato un quadro in testa a Marina Abramovic

agi

(Di domenica 23 settembre 2018) Brutta disavventura pera Firenze: la 71enne artista serba naturalizzata americana è stata aggredita all'una di notte da unche le le hauna tela inmentre usciva da Palazzo Strozzi, dove è in corso una sua mostra. L', un sedicente artista già protagonista di simili aggressioni in passato, è stato subito fermato dalla Polizia. Lanon ha riportato lesioni ma è apparsa scossa quando si è rifugiata nel bar di Palazzo Strozzi dopo l'aggressione. In un video diffuso dal gruppo Artequando si vede l'che aggrediscecon ile poi viene immobilizzato tra le urla del pubblico accorso per assistere alla presentazione di un libro dell'artista, che si autodefinisce "nonna della performance art".