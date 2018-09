Un fronte antisovranista? No | grazie

huffingtonpost

(Di domenica 23 settembre 2018) I "fronti", in Italia, non hanno mai avuto fortuna politica e non sono mai stati forieri di successi elettorali. Pur non essendo scaramantico, ci sarà pur un motivo se i diversi fronti che si sono creati nelle diverse fasi storiche sono usciti tutti con le ossa rotte. Ora, per restare all'attualità, ritorna in agenda di nuovo un "". Questa volta unaddirittura repubblicano contro la potenziale deriva fascista, illiberale, antidemocratica e autoritaria. Detta così, sembra una boutade o una goliardata. Invece c'è veramente qualcuno che pensa di dar vita ad una lista per il rinnovo del prossimo Parlamento europeo che metta tutti insieme: laici e cattolici, riformisti e conservatori, progressisti e reazionari, democratici e repubblicani, socialisti e democristiani e via discorrendo. Purché siano tutti anti leghisti e anti 5 stelle. Mah, ...