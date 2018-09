Un appuntamento al buio per Meredith in Grey’s Anatomy 15 | ma il nuovo amore sarà il

optimaitalia

(Di domenica 23 settembre 2018) Nel quarto episodio arriverà il primoromantico perin Grey's15. Eunal.A rivelarlo è la sinossi dell'episodio 15x04, che anticipa un primo tentativo della Grey di conoscere qualcuno nella speranza di innamorarsi di.L'episodio la vedrà incontrare un personaggio misterioso, che però quasi certamente nondestinato a restarle accanto in futuro, visto che la ricerca dell'nonaffatto facile. Il suo agghindarsi per l'occasione avrà però effetti anche sui colleghi che la vedranno in una versione più femminile e audace tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital.Ecco la trama del quarto episodio di Grey's15, dal titolo Momma Knows Best, in onda l'11 ottobre su ABC (a novembre in Italia su FoxLife).fa girare la testa a qualcuno quando si presenta a lavoro pronta per andare ad un ...