U&D | Sara e Nicola Panico non si sarebbero mai separati | fidanzati durante il trono

Anticipazioni U&D : novità su Sara e Nicola Panico - Andrea Dal Corso alla corte di Mara : Domenica 23 settembre si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e le Anticipazioni che sono apparse sul web raccontano di una serie di colpi di scena che sono successi in studio. Innanzitutto si è parlato a lungo di Sara Affi Fella e delle bugie che avrebbe raccontato durante il suo perCorso alla ricerca dell'anima gemella; una persona che è voluta rimanere anonima, infatti, ha fatto sapere che mentre era ...

U&D - Lorenzo Riccardi su Sara Affi Fella : 'Io so tutto' - ma non si sbilancia : Sono sempre più numerose le chiacchiere circolanti in rete sul conto di Sara Affi Fella. L'abbiamo inizialmente conosciuta come la fidanzata di Nicola Panico con cui ha condiviso una lunga storia d'amore interrotta dopo la partecipazione della coppia ad una delle più recenti edizioni di Temptation Island [VIDEO]. In to, è divenuta tronista di Uomini e donne ed ha intrapreso un importante percorso televisivo che l'ha vista abbandonare lo studio ...

Gossip : Sara di U&D e Vittorio Parigini paparazzati in Via del Corso a Roma (RUMORS) : Sara Affi Fella e Vittorio Parigini non si nascondono più: dopo aver catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip con un presunto scambio di dediche sui social network [VIDEO], l'ex tronista di Uomini e donne e il calciatore sono usciti allo scoperto. A pubblicare la prima foto della napoletana insieme a quello che dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato, è stato il blog Vicolo delle News in esclusiva; la coppia è stata paparazzata mentre ...

Anticipazioni U&D : Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella faccia a faccia nella prima puntata : Venerdì 31 agosto è stata registrata la prima puntata stagione di Uomini e Donne, e le Anticipazioni rivelano che uno dei nuovi tronisti si è reso subito protagonista di uno scontro. Stiamo parlando di Luigi Mastroianni che, dopo essere stato "promosso" da corteggiatore a volto di punta del Trono Classico, ha avuto un duro faccia a faccia con Sara Affi Fella. Sul web, dunque, si legge che i due ex fidanzati si sono accusati reciprocamente di non ...

Gossip U&D : Luigi e Lorenzo - ex corteggiatori di Sara - possibili candidati per il trono : Saranno Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi i nuovi tronisti di Uomini e Donne? È questa la domanda che si stanno facendo i fan della trasmissione da qualche giorno, e più precisamente da quando alcuni blog si sono accorti di uno strano cambiamento avvenuto nei profili Instagram di entrambi. Sia il siciliano che il pugliese, infatti, hanno cancellato dal loro account qualsiasi riferimento all'agenzia che, fino a poco tempo fa, gli ha ...

U&D - Sara Affi Fella svela l'intervento subito - su Luigi dichiara : 'Non ho perso nessuno' : Continuano ad alimentarsi le polemiche su Sara Affi Fella la quale ha recentemente riproposto il gioco delle domande su Instagram. Lasciando ai fan ampio spazio alla curiosità, l'ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovata a rispondere dinanzi ad una domanda ben precisa che riguarda il suo ex fidanzato, nonché ex corteggiatore dell'ultima stagione del trono classico: parliamo di Luigi Mastroianni. La domanda proposta dagli utenti è stata la ...

Gossip U&D/ Sara di nuovo insieme con Francesco Monte dopo l'addio a Luigi : Potrebbe esserci del tenero tra Sara Affi Fella e Francesco Monte, entrambi ex protagonisti di Uomini e donne? E' questo l'ultimo rumors di questa calda estate italiana che impazza sul web e sui social e che sta facendo discutere tutti gli appassionati della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. In queste ore, infatti, Sara e Francesco Monte sono riapparsi 'in coppia' sui social ed ecco che subito si è ipotizzato un possibile flirt in ...

U&D - Sara Affi Fella parla della sua malattia : 'Sono fortunata ad esserci' (Foto) : Sara Affi Fella esce allo scoperto e per la prima volta decide di parlare pubblicamente e apertamente di un periodo molto delicato della sua vita che ha affrontato nel corso delle ultime settimane. L'ex tronista di Uomini e donne ha svelato su Instagram di aver avuto una malattia che l'ha costretta a subire una delicata operazione chirurgica, che oggi le ha lasciato un segno visibile sul corpo. Immediata la reazione dell'ex fidanzato Luigi ...