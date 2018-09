TV | Rai3 | “La Grande Storia” | i campioni di Hitler

meteoweb.eu

(Di domenica 23 settembre 2018) Ci saranno lo sport e la propaganda durante il nazismo al centro della puntata de LaStoria dal titolo “Idi”, un documentario di Cristina Erbetta, in onda lunedì 24 settembre, in seconda serata, alle 23.25, suvuole una nazione forte e vigorosa. La nuova Germania deve essere vittoriosa in ogni campo e i suoidevono essere forti e possenti, come il pugile Max Schmeling. A suo modo anche il dirigibile Zeppelin è un campione: con i suoi 240 metri di lunghezza e 42 di altezza supera ogni record. E, con i suoi cerchi olimpici e le sue svastiche disegnate sulle fiancate, è perfetto per la propaganda nazista. In attesa dell’evento più atteso, le Olimpiadi di Berlino, che per il regime saranno unsuccesso, grazie a un’organizzazione perfetta e alle incredibili riprese di Leni Riefenstahl. Verranno ricordate, invece, come le Olimpiadi di Jesse ...