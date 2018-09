TV | Rai3 | Fuori Tg indaga sui “Ponti malati”

meteoweb.eu

(Di domenica 23 settembre 2018) Ponti danneggiati, calcinacci che cadono dai viadotti: quali pericoli corriamo? Dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova le infrastrutture vitali del Paese sono sotto osservazione, alcuni ponti vengono chiusi per timore di crolli. Ci sono quelli costruiti con materiale scadente o realizzati in zone inutili, se non addirittura, pericolose perché su terreni ad alto rischio idrogeologico. Se ne parla nella prima puntata della nuova stagione diTg, in onda lunedì 24 settembre, ospiti Giuseppe Ferrara dell’ANAS e Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.Tg è lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 12.25. L'articolo TV,Tgsui “Ponti malati” Meteo Web.