TV | Rai3 | a “Passato e Presente” si ripercorre la storia del Santo Sepolcro

(Di domenica 23 settembre 2018) Gerusalemme, 326 dopo Cristo. L’imperatore Costantino decide di erigere un santuario per proteggere ile onorare la Risurrezione di Cristo. All’edificio viene data forma rotonda, secondo la tradizione romana per i mausolei imperiali. Comincia così ladi uno dei luoghi sacri più importanti della cristianità, ripercorsa da Paolo Mieli e dal professor Franco Cardini a, in onda lunedì 24 settembre alle 13.15 sue alle 20.30 su Rai. Nel nome del figlio di Dio, viene realizzato un edificio imponente, sovrastato da una cupola maestosa che poggia su un colonnato interno. Al centro, la Santa Grotta, una piccola cella scavata nella roccia, che contiene un letto di pietra. La tomba e il suo valore simbolico, saranno in seguito oggetto di attacchi e devastazioni. Gli arabi la distruggono quasi completamente, ma viene ricostruita dai Crociati e ...