TV | Rai Storia | a “Italia | viaggio nella bellezza” i paesaggi della preistoria

TV - Rai5 : “Castelli d’Europa” ripercorre la storia delle antiche dimore portoghesi : Il Palazzo da Pena, il Palazzo Nazionale di Mafra e la sua biblioteca, il Palácio dos Marqueses de Fronteira e il Palazzo Nazionale di Queluz sono tra le principali residenze portoghesi, eredità di un glorioso passato imperiale. “Castelli d’Europa”, in onda lunedì 24 settembre alle 20.20 su Rai5, ripercorre storie e curiosità di queste antiche dimore. Il Palazzo da Pena domina Lisbona e la costa atlantica con la sua architettura eclettica dalle ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” si ripercorre la storia del Santo Sepolcro : Gerusalemme, 326 dopo Cristo. L’imperatore Costantino decide di erigere un santuario per proteggere il Santo Sepolcro e onorare la Risurrezione di Cristo. All’edificio viene data forma rotonda, secondo la tradizione romana per i mausolei imperiali. Comincia così la storia di uno dei luoghi sacri più importanti della cristianità, ripercorsa da Paolo Mieli e dal professor Franco Cardini a “Passato e Presente”, in onda lunedì 24 settembre alle ...

One Piece World Seeker : il nuovo tRailer rivela informazioni sulla storia e introduce due nuovi personaggi : Bandai Namco Entertainment Europe ha condiviso oggi un nuovo trailer per One Piece World Seeker. Il video rivela nuove informazioni sulla storia e introduce due nuovi personaggi originali pensati da Oda, il creatore di One Piece.Eiichiro Oda - il creatore di One Piece è stato coinvolto fin dall'inizio nel progetto e nell'origine del gioco. Ha supervisionato la storia e pensato due personaggi originali, Jeanne e Isaac, che saranno il focus ...

Il Messaggero - 140 anni di notizie : il documentario in onda il 21 settembre su Rai Storia : E' il 16 dicembre 1878 quando esce nelle edicole di Roma il primo numero del 'Messaggiero', allegato al quotidiano 'Fanfulla'. Fondatore è il milanese Luigi Cesana. La 'I' viene cancellata dalla ...

Stanlio e Ollio - il tRailer del film sulla vera storia del duo comico : In trent’anni di carriera, dagli anni Venti agli anni Cinquanta, il duo comico noto in Italia come Stanlio e Ollio ha interpretato più di un centinaio di film, affermandosi come uno dei successi più straordinari della commedia classica. L’inglese magrolino Stan Laurel e l’americano di grossa stazza Oliver Hardy giocavano tutto sulla contrapposizione della loro fisicità ma anche della loro propensione alla vita, uno goffo e ...

TV - Rai Storia : “Signorie” racconta Milano - i Visconti e gli Sforza : Prima i Visconti, poi gli Sforza: così Milano, nel Quattrocento, si afferma come una delle città più importanti d’Europa sia sul fronte economico sia sul piano culturale, diventando il punto di incontro di pittori, architetti e letterati. Un luogo raccontato nell’appuntamento con “Signorie”, in onda lunedì 17 settembre alle 22.10 su Rai Storia. Il racconto, arricchito dalla “rilettura” della città di Roberto Vecchioni, ruota intorno a un luogo, ...

TV - Rai Storia : a “Italia : viaggio nella Bellezza” la Via Gallica : sulle orme dei Romani fra storia e archeologia : È stata chiamata via Gallica. Ma era più di una via. Era un reticolo di strade che collegava antichi villaggi abitati da genti del Po. Villaggi che dopo la conquista dei Romani mutarono profondamente dal punto di vista urbanistico, sociale e culturale. Lo racconta il nuovo appuntamento con “Italia: viaggio nella Bellezza”, in onda lunedì 17 settembre alle 21.10 su Rai storia. I percorsi della via Gallica mettevano in relazione Brescia, Bergamo, ...

Formula 1 - Maurizio Arrivabene saluta Kimi Raikkonen : 'Grande uomo-squadra - ha fatto la storia' : Raikkonen, prosegue Arrivabene, "in qualità di campione del mondo rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia. Per tutto questo lo ringraziamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia un ...

Formula 1 - Kimi Raikkonen e la Ferrari : le immagini di una storia lunga otto stagioni : Campione del mondo 2007 con la Rossa, il finlandese lascerà la Scuderia di Maranello al termine di questa stagione: i prossimi due anni correrà con la Sauber. Ripercorriamo la sua avventura con la Ferrari ...

TV - Rai3 : “La Grande Storia” racconta Vittorio Emanuele III - il voltafaccia di un re : “Vittorio Emanuele III. Il voltafaccia di un re” è il titolo della puntata de “La Grande Storia“, in onda lunedì 10 settembre alle 23.55 su Rai3. E’ il racconto di come la sterzata antisemita di Mussolini tradisce e capovolge 90 anni di storia di casa Savoia. A partire dall’emanazione dello Statuto Albertino nel 1848, con cui Carlo Alberto, re di Sardegna e di Piemonte, libera gli ebrei dai ghetti e li rende sudditi-cittadini uguali ...

TV - Rai Storia : “Signorie” racconta Ferrara e gli Estensi : Alla famiglia d’Este si deve l’ambizioso progetto urbanistico che trasformò Ferrara da cittadella medioevale in un vero e proprio gioiello rinascimentale. A questa città, che ha conservato nei secoli il suo splendore, e alla corte estense è dedicata la puntata della serie “Signorie”, realizzata da Rai Cultura in coproduzione con Ballandi Media, in onda lunedì 10 settembre alle 22.10 su Rai Storia. Il racconto delinea le vicende biografiche della ...

Amore Criminale - Rai 3/ Anticipazioni 9 settembre : Veronica Pivetti racconta la storia di Sfefania Formicola : Questa sera, domenica 9 settembre, alle 21.25 ritorna su Rai3 “Amore Criminale” che sarà condotto da Veronica Pivetti. Ecco tutte le Anticipazioni(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 09:45:00 GMT)