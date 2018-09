Trofeo Matteotti – Ottimo terzo posto per la Nippo Vini Fantini Europa Ovini | Marco Tizza

Trofeo Matteotti - Ballerini concede il bis : Davide Ballerini fa il bis. Il brianzolo dell'Androni-Sidermec, a 24 ore dal successo al Memorial Pantani, ha vinto anche a Pescara il Trofeo Matteotti. Secondo Giovanni Visconti, Bahrain-Merida,, ...

Ciclismo - Trofeo Matteotti 2018 : bis di Davide Ballerini in volata al termine di una corsa molto selettiva. Beffati Giovanni Visconti e Marco Tizza : Davide Ballerini cala il bis nell’ultima settimana che precede la rassegna iridata di Inssbruck. Dopo aver alzato le braccia a Cesenatico in occasione del Memorial Pantani, il corridore della Androni Sidermec conquista anche il Trofeo Matteotti 2018 sul traguardo di Pescara. Anche in questa occasione il 24enne brianzolo si impone allo sprint davanti a Giovanni Visconti, con la maglia della nazionale italiana, e Marco Tizza (Nippo Vini ...

Ciclismo - Trofeo Matteotti 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Oggi (domenica 23 settembre) si svolgerà il Trofeo Matteotti. La 71ma edizione della classica abruzzese sarà l’ultimo test prima dei Mondiali di Innsbruck e per questo avrà ancora maggiore importanza soprattutto per gli azzurri con Davide Formolo e Giovanni Visconti che proveranno a convincere il ct Davide Cassani. Al via troveremo anche Domenico Pozzovivo e il colombiano Nairo Quintana. Il percorso sarà di 195 km su un circuito cittadino con ...

Ciclismo - Trofeo Matteotti 2018 : ritornano finalmente i big nella classica abruzzese : Domani alle ore 11:15 prenderà il via il Trofeo Matteotti 2018, giunto alla sua 71ma edizione. Il percorso della classica abruzzese consiste in un circuito di 15 km tra i comuni di Pescara e Montesilvano da ripetere 13 volte per un totale di 195 km. L’ultima salita, quella di Montesilvano Colle, posta a 6 km dal traguardo, sarà un momento cruciale della corsa. I velocisti faranno di tutto per non farsi staccare e giocarsi la vittoria in ...

Ciclismo - Trofeo Matteotti 2018 : ultima corsa prima della rassegna iridata. Visconti e Formolo a caccia della maglia azzurra. Presente pure Quintana : Domani, domenica 23 settembre, va in scena il Trofeo Matteotti 2018, giunto alla 71a edizione. La classica abruzzese, inserita in calendario per la prima volta nel nono mese dell’anno solare, si rivela l’ultima vera e propria occasione per completare la preparazione in vista della rassegna iridata, esattamente una settimana dopo. Il percorso infatti, un circuito di 15 km da ripetere 13 volte con partenza e arrivo presso piazza Duca ...

Ciclismo - Trofeo Matteotti 2018 : programma - orari e tv : Domenica 23 settembre si svolgerà la 71ma edizione del Trofeo Matteotti. La classica abruzzese vedrà i corridori affrontare un circuito cittadino a Pescara, in parte rinnovato per questa edizione, con un percorso di 195 km con partenza e arrivo in Piazza Duca degli Abruzzi. Al via troveremo diversi corridori di spicco con Damiano Caruso e Sacha Modolo che guideranno la nazionale italiana, poi ci saranno Marco Canola, Manuel Belletti, Carlos ...

Trofeo Matteotti - tra 20 le squadre in gara ci saranno 3 team World Tour - : Completa il quadro la nazionale italiana, all'ultimo appuntamento prima del Campionato del Mondo di Innsbruck.