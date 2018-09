Trofeo Coni 2018 incorona a Rimini la regione Piemonte | Emilia Romagna al secondo posto

Il Piemonte vince il Trofeo Coni Kinder+Sport 2018 - Trento vola a Buenos Aires grazie al TEM : Mentre Cecilia d'Angelo, responsabile Territorio e Promozione del CONI , e Max Castiglia di Kinder+Sport hanno premiato la delegazione trentina che volerà in Argentina. A fare gli onori di casa sono ...

Rimini : Trofeo Coni al Piemonte : Nella finale nazionale dell'evento dedicato agli atleti under 14, a Rimini, sul podio anche Lombardia e Veneto Quinta edizione per il Trofeo CONI Kinder+Sport che quest'anno va in scena a Rimini . Nell'evento polisportivo, rivolto ai giovanissimi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, le finali nazionali delle gare di atletica si sono svolte allo ...