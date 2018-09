Tris del Napoli a Torino

Grande Fratello Vip - Antonio Ricci sul presunto stop a Francesco Monte : la verità del papà di STriscia : 'Io ho detto di no a Monte, Francesco ndr,? Ma dove?'. Così Antonio Ricci durante l'annuale conferenza stampa di Striscia la Notizia smentisce le voci su un possibile coinvolgimento del patron del tg ...

De Luca : “Tal Casalino Rocco del GF? Una mente geniale. Fico? Un frate trappista”. Ironia su Pd e De MagisTris : Stilettate sparse del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al M5s, al Pd e al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel corso del suo appuntamento settimanale su Lira Tv. Il primo bersaglio del politico del Pd è proprio il suo partito: “Abbiamo una situazione nazionale molto bizzarra con un’opposizione che è praticamente inesistente. E già quando è inesistente, si comporta bene, perché in genere pensa anche a fare figuracce. ...

Tris del Sassuolo in rimonta all'Empoli : 3-1 e secondo posto : l Sassuolo si gode, anche se solo per una notte, il secondo posto solitario dopo la terza vittoria stagionale ai danni dell'Empoli, costretto a giocare gli ultimi venti minuti in dieci per l'...

Luigi De MagisTris - l'impresa kamikaze del sindaco di Napoli : mette insieme i comunisti per le Europee : Nelle stanze polverose della politica italiana torna ad aggirarsi lo spettro del ritorno del partito comunista, in versione rivisitata da Luigi De Magistris . È stato proprio il sindaco di Napoli, riporta il Fatto quotidiano, a ...

STriscia la notizia - Dario Ballantini si cimenterà con una clamorosa imitazione del premier Giuseppe Conte : 'Abbiamo di nuovo un governo che offre molti spunti, penso che cominceremo proprio con Ballantini che fa il presidente del Consiglio, di cui ora mi sfugge il nome...'. Ad annunciarlo è lo stesso ...

Ricci VS Baglioni - si riaccende la miccia : l'ultima bordata del papà di STriscia : La querela per diffamazione da parte del cantante, apostrofato mesi fa con parole al vetriolo, pare non sia mai arrivata. E...

"STriscia" all'attacco dell'inconsistenza italiana : Dagli una parola, ne basta una sola, e ti solleverà il mondo. Antonio Ricci è così, affabulatore mefistofelico per scelta filosofica e entità rompiscatole di natura. Quindi al trentesimo anno di Striscia la Notizia (che lui festeggia con matematica puntigliosità, definendola 31esima edizione), il padre del tg satirico per eccellenza sceglie la parola inconsistenza per marchiare a fuoco la stagione di Gabibbo & co, al via su Canale 5 da ...

Da lunedì 24 settembre torna STriscia la Notizia la voce dell’inconsistenza : L’attesa è terminata. lunedì 24 settembre torna l’appuntamento preserale con Striscia la Notizia su Canale 5. Per il tg satirico di

STriscia la notizia : i conduttori e le novità della nuova edizione : "Abbiamo a Genova un architetto molto serio, Piano, che lavora con i migliori tecnici di tutto il mondo. Penso che, senza perdere tempo, la cosa più importante sia dare il lavoro a lui e farlo presto ...

STriscia La Notizia torna in tv : la presentazione della nuova stagione [GALLERY] : Striscia La Notizia ritorna sui piccoli schermi, la presentazione della nuova stagione con il cast al completo Le due Veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, Michelle Hunziker, il Gabibbo ed Ezio Greggio: questo è il cast di ‘Striscia La Notizia‘ che ha presieduto alla presentazione della stagione 2018-2019 del tg satirico di Antonio Ricci. Il programma, al via il 24 settembre, vedrà avvicendarsi nelle vesti di presentatori ...

Napoli - De MagisTris punta sui Bitcoin/ Ultime notizie - in arrivo la deliberà che ne agevolerà l’utilizzo : Napoli, De Magistris punta sui Bitcoin: ecco il nuovo progetto del sindaco partenopeo, in arrivo una delibera per agevolarne l'utilizzo. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:15:00 GMT)

Chi è Elia Fongaro? Il Velino di STriscia la Notizia al Grande Fratello Vip : età - altezza e vita privata del gieffino [GALLERY] : Elia Fogaro è diventato popolare per aver rivestito i panni del Velino a ‘Striscia La Notizia’, dopo l’esperienza su Canale 5 il vicentino sarà un concorrente del Grande Fratello Vip Tra i personaggi meno famosi e riconoscibili del cast del Grande Fratello Vip 3 c’è anche Elia Fongaro. Il bel ragazzo, nuovo concorrente del reality di Canale 5, ha conosciuto la popolarità grazie ad un ruolo ambito in tv. Elia è ...

Ragusa - operatori sTrisce blu : duro intervento del Pd : operatori strisce blu a Ragusa, duro intervento del Pd. Il segretario Peppe Calabrese e il capogruppo Mario Chiavola denunciano “anomalie”

Champions League : Borussia Dortmund e Atletico ok - Tris del Galatasaray : Nel gruppo A Pulisic stende il Brugge, rimonta vincente dei Colchoneros. Gruppo D: i turchi in testa dopo il 3-0 alla Lokomotiv, Schalke-Porto finisce 1-1