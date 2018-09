Trapianto di faccia | primo in Italia | è riuscito Ultime notizie | chirurgo | è stato

Primo Trapianto di faccia in Italia : donna in “buone condizioni cliniche” : La donna che ha subito il Primo trapianto di faccia in Italia presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma è in “buone condizioni cliniche“. L’équipe, composta da chirurghi e anestesisti, coadiuvati da infermieri strumentisti che si sono alternati in sala, ha operato complessivamente per 27 ore. “La paziente è entrata in Terapia Intensiva intorno alle ore 6 di questa mattina in buone ...

