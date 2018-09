Tracollo Roma | i giallorossi perdono anche a Bologna

romadailynews

(Di domenica 23 settembre 2018) Caos, piattume, confusione. Questi sono gli unici termini che descrivono perfettamente una prestazione che in realtà, lascia tutti quanti senza parole, tanto è imbarazzante quello che si è visto in campo. Infatti ilnon ha troppe difficoltà a trovare la sua prima vittoria dell’anno, grazie ai gol di Mattiello al 36’ nel primo tempo, nel corso del quale lasprecadiverse occasioni clamorose come quella di Pellegrini a porta vuota,e di Santander al 59’ nel secondo, dove invece iscompaiono quasi completamente dal campo ben in anticipo rispetto allo scoccare del 90’. Tra l’altro, queste sonole prime reti di questa stagione per i rosso-blu, che prima di incontrare i capitolini non erano ancora riusciti a segnare. Difesa di una fragilità disarmante, tante palle perse, atteggiamento a dir poco passivo, ritmi bassissimi, possesso palla sterile, mancanza di ...