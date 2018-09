Torneo delle Nazioni | ottimi risultati per l’Italia nel sabato del Quadcross e

Folla delle grandi occasioni al Torneo Vas - Paganica Rugby 2/o : L'Aquila - Grande partecipazione al primo Torneo V.A.S., Volontari Abruzzesi Sangue, presso gli impianti sportivi "Enrico Iovenitti" nella frazione aquilana di Paganica. In tanti hanno assistito al Triangolare che si è concluso con la vittoria dell'Unione Rugby Capitolina, con il secondo posto dei padroni di casa del Paganica e il terzo dell'Avezzano. "Una giornata meravigliosa - commenta il presidente del ...

Sport e divertimento al 'Ganzo' per il Torneo delle Sei : Per la cronaca il Torneo è stato vinto da Spoletonline , 1 a 0 in finale contro il Comune, . Ad arbitrare gli incontri è stato il signor Sergio Bernardini, che ha saputo interpretare perfettamente lo ...

Italia-Polonia - Nations League 2018-2019 : parla Roberto Mancini. “Ho già deciso la formazione. Questo Torneo ci può dare delle soddisfazioni” : Si è tenuta poco fa, a Bologna, la conferenza stampa con la quale il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha presentato la sfida di domani con la Polonia, primo impegno azzurro nella neonata Nations League organizzata dalla UEFA. Il nodo più importante da sciogliere è quello della formazione. Il ct azzurro ha messo subito in chiaro che “L’ho già decisa, ma mi sembra giusto che la sappiano prima i calciatori. Dopo che ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : il riscatto delle azzurre - l’Italia batte la Cina 3-0 : Torneo di Montreux: una brillante Italia batte la Cina 3-0 Nel Torneo di Montreux la nazionale italiana femminile ha superato con agilità la Cina 3-0 (25-20, 25-13, 25-13). Buona la prova delle azzurre, partite con Egonu schiacciatrice e Ortolani nel ruolo di opposto. La scelta del Ct Davide Mazzanti si è rivelata vincente, l’Italia infatti ha sempre condotto il gioco, chiudendo velocemente la pratica. Grazie al successo Chirichella e ...

Uefa Nations League : cos'è e come funziona il Torneo delle 'amichevoli' per le nazionali d'Europa : Non più amichevoli di avvicinamento agli Europei. La rivoluzione della Uefa, già partita nella sua idea originaria nel 2014, si concretizzerà in questa stagione agonistica a partire dal prossimo ...

Tennis - Torneo di Cincinnati Atp e Wta : il programma delle gare del giorno : Tennis, torneo di Cincinnati darà spettacolo anche oggi, con diverse gare dei tornei maschile e femminile che scenderanno in campo in serata A Ferragosto si gioca eccome nel mondo del Tennis. I circuiti Atp e Wta si sono ritrovati in quel di Cincinnati, in attesa dello spettacolo degli Us Open. Quest’oggi tante gare in programma, con diversi big in campo. Djokovic affronterà Mannarino, il giustiziere di Cecchinato, Kyrgios contro ...

Programma del Palio delle Contrade - Il Grande Torneo 3 - 4 e 5 agosto : Quattro giornate, un Programma intenso, un susseguirsi serrato di eventi: spettacoli, giochi, tornei, il Grande corteo storico attraverso le vie della Città, rappresentazioni teatrali e tanto, tanto ...