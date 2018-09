Torino | studente universitario di 29 anni muore cadendo dalle scale mobili della metro

Torino - cade dalla scala mobile in metro. Morto un 29enne studente di ingegneria : Un ragazzo di 29 anni, Alvaro Gosswieler, ha perso la vita nella serata di sabato 22 settembre cadendo dal corrimano di una scala mobile a Torino, alla stazione Dante della metropolitana. A quanto si apprende, il giovane, di origine boliviana e studente di ingegneria civile al Politecnico, stava andando a una festa in zona Lingotto insieme a degli amici. Scendendo la scala mobile per prendere la metro si è seduto sul sottile corrimano, perdendo ...