Torino | Mazzarri | Avrei dovuto cambiarne otto Una lezione per tutti

Torino - Mazzarri : 'Napoli grande squadra. Hamsik? Anche a me chiesero di farlo giocare regista' : Quando si parla di Ancelotti si parla di uno dei più bravi del mondo, lo stimo molto ed è Anche una persona squisita'. Poi sulla coppia Zaza-Belotti : 'Zaza per essere al top deve allenarsi forte, ...

Torino - la decisione definitiva di Mazzarri su Iago Falque e De Silvestri : Il Torino si prepara a scendere in campo per la 5^ giornata del campionato di Serie A, per gli uomini di Walter Mazzarri di fronte il Napoli. Non sono stati inseriti in lista né Iago Falque né De Silvestri, fermati da alcuni problemi fisici, doppia tegola dunque per i granata in vista della prossima partita. PORTIERI: Ichazo, Rosati, Sirigu. DIFENSORI: Aina, Bremer, Djidji, Izzo, Moretti, Nkoulou. CENTROCAMPISTI: Baselli, Berenguer, Lukic, ...

Mazzarri furioso : il Torino alza la voce dopo il pareggio contro l’Udinese : Torino furioso per le decisioni arbitrali in occasioni della gara di campionato contro l’Udinese, ecco le dichiarazioni di Walter Mazzarri ai microfoni di Sky: “Il gol annullato a Berenguer? La dirigenza parla di arbitri, io parlo solo di calcio. Abbiamo dominato in lungo e in largo, avremmo meritato di stravincere su un campo di patate. Potevamo fare 3-4 gol. Per come abbiamo giocato, meriteremmo 3-4 punti in più in ...

Torino - Mazzarri : 'Per episodi - abbiamo già perso 3-4 punti' : UDINE - ' abbiamo dominato su un campo di patate, il dato del possesso palla parla da solo. In Serie A non si potrebbe giocare su un campo così, forse potevamo fare altri gol '. Così Walter Mazzarri ...

Torino - Mazzarri : 'Abbiamo stradominato su un campo di patate' : Non parla di arbitri. 'Io parlo solo di calcio, la società ha parlato di arbitri'. Dopo Udinese-Torino, il tecnico del Torino Walter Mazzarri inizia così a commentare il pari di Udine: 'Il Torino ha ...

Torino - Mazzarri : "Campo di patate". Petrachi : "Perché con noi la Var non viene utilizzata?" : Il Torino si lamenta per la conduzione arbitrale di Valeri di Udinese-Torino. E lo fa partendo dall'episodio del minuto numero 11, sul punteggio di 0-0, quando Berenguer segna con un colpo di testa ma ...

Serie A Torino - Mazzarri : «A Udine per i tre punti» : Torino - " La partita di domani è una grossa prova di maturità. Dobbiamo provare a vincere o a fare risultato ". Ricomincia dall' Udinese il campionato del Torino di Walter Mazzarri che, alle buone ...

Torino - Mazzarri : “a Udine per vincere” : “La partita di domani è una grossa prova di maturità. Dobbiamo provare a vincere o a fare risultato”. Ricomincia dall’Udinese il campionato del Toro di Walter Mazzarri che, alle buone prove pre-sosta, vuole abbinare i risultati al gioco. Puntando sul turn-over: “Negli ultimi anni la squadra è arrivata nona. Se vogliamo fare qualcosa in più, serve che chi arriva qui accetti la competizione. E’ già domani mi ...

Torino - senti Mazzarri : «Iago? Per me sono tutti titolari» : Torino - Dopo Roma e Inter, un solo punto, molto stretto ai granata che meritavano di più, e la vittoria contro la Spal, il Toro va a Udine per confermare il suo momento e, soprattutto, restare ...

Torino - Mazzarri : 'La squadra sta prendendo forma' : Così Walter Mazzarri , allenatore del Torino , intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare un bilancio durante la sosta per le nazionali. ' Con la Spal abbiamo fatto un'ottima gara, ma abbiamo ...

Mazzarri a Sky : 'Felice del Torino - voglio portare la squadra a giocarsela con tutte' : In questo mondo siamo abituati a guardare i risultati, ma abbiamo giocato tre ottime partite. Con la Spal abbiamo vinto, anche se avremmo potuto chiuderla prima, abbiamo sofferto un po' nel finale. ...

Ds Torino : 'Mazzarri accontentato sul mercato. Belotti-Zaza? Trovi il modo di far giocare anche Iago Falque' : Il ds del Torino Gianluca Petrachi commenta a RMC Sport il mercato granata: 'Abbiamo cercato di accontentare in tutto il tecnico in estate, con una rosa ampia e prendendo giocatori che si addicono al suo modulo. Su alcune situazioni siamo arrivati ...

Torino - Mazzarri : “dobbiamo essere più cinici” : Mazzarri incassa i primi tre punti della stagione del Torino, anche se con qualche sofferenza di troppo nel finale. “Siamo partiti bene rendendoci subito pericolosi con Belotti – ha spiegato il tecnico granata -, stavamo giocando bene e potevamo sbloccarla, ma dopo la pausa ci siamo ghiacciati, tanti pensavano di non giocare più. La squadra dopo il rientro non mi è piaciuta, poi nel secondo tempo siamo andati in vantaggio ...

Torino Spal sospesa per pioggia/ Ultime notizie : la partita sarà rinviata? Mazzarri : “Così non si può giocare” : Torino Spal sospesa per pioggia: la partita sarà rinviata? Mazzarri: “Così non si può giocare”. Le Ultime notizie: decisivo prossimo sopralluogo sul terreno di gioco dell'Olimpico(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:27:00 GMT)