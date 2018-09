TORINO | CADE DA SCALA MOBILE IN METRO | MUORE STUDENTE 29ENNE Ultime notizie | acquisite

TORINO - si siede sulle scale mobili della metro : 29enne cade e muore : Tragedia sabato sera a Torino alla stazione della metropolitana di corso Dante. Un giovane di 29 anni ha perso la vita scivolando dalle scale mobili e precipitando al piano di sotto. A dare l'allarme ...

TORINO - cade dalla scala mobile in metro. Morto un 29enne studente di ingegneria : Un ragazzo di 29 anni, Alvaro Gosswieler, ha perso la vita nella serata di sabato 22 settembre cadendo dal corrimano di una scala mobile a Torino, alla stazione Dante della metropolitana. A quanto si apprende, il giovane, di origine boliviana e studente di ingegneria civile al Politecnico, stava andando a una festa in zona Lingotto insieme a degli amici. Scendendo la scala mobile per prendere la metro si è seduto sul sottile corrimano, perdendo ...

TORINO - dramma in metropolitana : scivola sulle scale mobili - Alvaro cade e muore a 29 anni : La vittima si chiamava Alvaro Gosswieler e frequentava ingegneria civile al Politecnico del capoluogo piemontese. Stava andando ad una festa con degli amici quando è caduto dalla scala mobile della metropolitana. In base alle testimonianze, pare che il 29enne poco prima della caduta si fosse seduto per gioco sulla guida della scala mobile.Continua a leggere

