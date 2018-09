Torino | Belotti | ' Chiedo scusa a tutti i tifosi'

Torino-Napoli 1-3 - doppietta di Insigne e gol di Verdi e Belotti : TORINO - In campionato è un altro Napoli, più sicuro nei suoi mezzi e molto concreto in attacco, a differenza di quanto era successo a Belgrado in Champions. È stato dunque impari il duello con il ...

Serie A - Torino-Napoli 1-3. Doppietta spettacolare di Insigne - non basta il rigore di Belotti per riaccendere le speranze granata : Allo stadio Olimpico del capoluogo piemontese, il Napoli supera col punteggio di 3-1 il Torino, in un match dominato per gran parte dei 90 minuti dagli azzurri. A segno Insigne (Doppietta) e Verdi, invano il momentaneo 1-2 di Belotti dal dischetto. I partenopei dunque dopo cinque partite agganciano momentaneamente la Juventus a 12 punti, in attesa del posticipo dei bianconeri contro il Frosinone. Ancelotti opta per il turnover, inserendo dal ...

Torino-Napoli 1-3 : gol di Insigne - doppietta - - Verdi e Belotti : Ci sono vittorie e vittorie. E quella di oggi per il Napoli può essere una di quelle che può infondere autostima e convinzione. Perché, negli occhi e nella memoria, resterà soprattutto quella prima ...

Gol Belotti - il Torino accorcia le distanze dal Napoli : i granata ora ci credono [VIDEO] : Dopo un primo tempo quasi dominato dal Napoli, il Torino è rientrato in campo dall’intervallo con un altro piglio e con più convinzione. Dopo cinque minuti da un’iniziativa di Berenguer sulla destra è scaturito l’episodio che ha portato Irrati a concedere il rigore: dagli undici metri il “gallo” Belotti ha spiazzato Ospina per il gol dell’1-2. Il Gallo la riapre e LA MARATONA IMPAZZISCE #TorinoNapoli ...

Live Torino Napoli 1-2 Luperto - che errore! Gol di Belotti : La rivoluzione di Ancelotti: dopo il mezzo passo falso in Champions League, Ancelotti ridisegna il Napoli nel lunch match contro il Torino: tante le novità, su tutte il rilancio di Mertens e...

Torino - Belotti e Zaza assieme ad Udine? La risposta di Cairo e le ultime sugli infortunati : Belotti e Zaza, un tandem che sinora si è visto solo per piccoli stralci di gara da quando l’ex Valencia è approdato in granata Vedremo la coppia composta da Belotti e Zaza in Udinese-Torino? Questa la domanda alla quale ha risposto, glissando un po’, il presidente granata Cairo durante il Festival dello Sport: “Dipende totalmente dal mister. Noi a Mazzarri abbiamo dato una squadra importante, ma da me non avrà mai alcuna ...

Ds Torino : 'Mazzarri accontentato sul mercato. Belotti-Zaza? Trovi il modo di far giocare anche Iago Falque' : Il ds del Torino Gianluca Petrachi commenta a RMC Sport il mercato granata: 'Abbiamo cercato di accontentare in tutto il tecnico in estate, con una rosa ampia e prendendo giocatori che si addicono al suo modulo. Su alcune situazioni siamo arrivati ...

Torino - non è Belotti il vero top player del club granata : Il Torino ha conquistato la prima vittoria nel campionato di Serie A, buona prestazione per gli uomini di Walter Mazzarri nella gara contro la Spal, decisivo un colpo di testa di Nkoulou. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Roma i granata hanno impattato sul campo dell’Inter, nella serata di ieri il primo successo. Un grande protagonista può essere considerato il portiere Salvatore Sirigu, il vero top player del Torino, ...

Torino - tutti i dubbi di Mazzarri sulla coppia Zaza-Belotti : Ottima prestazione per il Torino che sul campo dell’Inter ha conquistato un punto prezioso, al termine della partita ecco le dichiarazioni di Mazzarri ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un brutto primo tempo anche per merito dell’Inter, ci rubavano palla e ci anticipavano anche fisicamente. Siamo partiti male in troppi: avevo detto di ripartire dal secondo tempo fatto contro la Roma, ma abbiamo buttato un tempo. ...

Torino - Belotti : 'San Siro mi porta bene - potevamo vincere' : 'Qualche occasione l'abbiamo anche avuta per vincere la partita, però siamo sempre a San Siro contro una squadra come l'Inter, quindi portiamo via questo pareggio sapendo che possiamo fare bene. Tutte ...

Inter-Torino - Spalletti : 'Perso la testa dopo il gol di Belotti. Se si gioca così siamo l'anti-nessuno' : Intervistato da Sky Sport a fine gara, Spalletti ha parlato così del pareggio contro il Toro. "Dobbiamo lavorare molto per diventare l'anti-Juve" così l'allenatore nerazzurro: "Vincere lo Scudetto è ...

Inter-Torino 2-2 : Perisic e De Vrij gol - ma poi pari con Belotti e Meité : Due facce della stessa partita. Lato A, dominio Inter. Lato B: riscossa Torino. L'Inter stecca anche il debutto a San Siro dopo il k.o. all'esordio in casa del Sassuolo. E ai punti è un 2-2 giusto, ...

Mazzarri - Inter-Torino / "Vogliamo metterli in difficoltà e su Belotti..." : Mazzarri, Inter-Torino: il tecnico granata sottolinea come la volontà è quello di mettere in difficoltà la squadra di Luciano Spalletti. Inoltre rilancia il Gallo Andrea Belotti.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:08:00 GMT)

Inter-Torino - Mazzarri : 'Il vero Belotti sta tornando - Inter fortissima. Baselli indisponibile' : Il riscatto passerà da San Siro, per il Torino. Dopo la sconfitta maturata in extremis con la Roma, i granata affrontano un'altra delusa dalla prima giornata di campionato: l'Inter, fermata sul campo ...