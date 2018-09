Torino | 29enne cade dalle scale mobili in Metro e muore sul colpo Ultime notizie | dramma

Torino - cade dalla scala mobile in metro. Morto un 29enne studente di ingegneria : Un ragazzo di 29 anni, Alvaro Gosswieler, ha perso la vita nella serata di sabato 22 settembre cadendo dal corrimano di una scala mobile a Torino, alla stazione Dante della metropolitana. A quanto si apprende, il giovane, di origine boliviana e studente di ingegneria civile al Politecnico, stava andando a una festa in zona Lingotto insieme a degli amici. Scendendo la scala mobile per prendere la metro si è seduto sul sottile corrimano, perdendo ...

Multe per 6mila euro in pochi minuti : 29enne fa record di infrazioni a Torino : Un 29enne di Torino ha collezionato in pochi minuti infrazioni tali da assicurargli seimila euro di multa, e ora rischia anche al'azzeramento dei punti sulla patente. I vigli lo hanno visto sfrecciare ...