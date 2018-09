Tiberio Timperi | Bestemmia? Dio perdona | i social no

Tiberio Timperi : «Quanta cattiveria sul web - Dio perdona - i social no» : «Dio perdona, i social no». Tiberio Timperi da tre settimane è il nuovo volto , in coppia con Francesca Fialdini, della Vita in diretta e la sua sintesi è adatta a questi tempi di opinionismo liquido, ...

Francesca Fialdini a La vita in diretta : “Tiberio Timperi mi ha fatto soffrire” : Francesca Fialdini offesa in diretta tv dal collega Tiberio Timperi Francesca Fialdini, conduttrice de La vita in diretta insieme a Tiberio Timperi, in un’intervista su Grazia torna a parlare dell’offesa gratuita servitale dal suo collega. Ricordiamo, infatti, che durante una delle prime puntate della trasmissione pomeridiana in onda su Rai Uno, Timperi ha praticamente dato […] L'articolo Francesca Fialdini a La vita in ...

La Vita in Diretta - Tiberio Timperi ci ricasca : le lacrime dopo le parole di Rosanna Banfi sull'Alzheimer : Oggi tutto il mondo celebra la giornata mondiale dell'Alzheimer per parlare della malattia, affinché la si conosca meglio, facendo quindi cadere una volta e per tutte i preconcetti e i pregiudizi o ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini e Tiberio Timperi mostrano un filmano e Luisa Ranieri piange : Momento di grande commozione a La vita in diretta . Ospite di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi nel salotto di Raiuno è l'attrice napoletana Luisa Ranieri . Quando i conduttori le mostrano una clip ...

Vita in diretta - perché lunedì è saltata la puntata. Le voci rovinose su Tiberio Timperi e Francesca Fialdini : lunedì La Vita in diretta non è andata in onda. Al suo posto, su Raidue, Tutti a scuola , trasmissione condotta da Flavio Insinna e Claudia Gerini dedicata all'inizio dell'anno scolastico. Un ...

Vanessa Incontrada e il no a Tiberio Timperi : 'Che vuoi - chi sei?'. Il clamoroso rifiuto in diretta : Il più clamoroso due di picche nella storia della tv: protagonisti Vanessa Incontrada e Tiberio Timperi. Ospite di La vita in diretta, l'attrice spagnola ha spiegato com'è andata qualche anno fa, quando il conduttore ci provò al telefono con lei, tramite l'amica comune Roberta Capua, chiedendole di uscire: "No" secco, e chiamata finita. "Scusatemi, ma io dico, già ero giovane. Mi chiama lui e dico Ma che vuoi, ma chi sei". Quel rifiuto, ha ...

“Tiberio Timperi e Francesca Fialdini?”. La vita in diretta - la vendetta di Marco Liorni : Marco Liorni torna in televisione. No, carissimi fan del ‘sex-symbol’ della rete pubblica, non sarà alla guida de La vita in diretta. Per lui un programma del tutto nuovo in una fascia oraria alquanto complessa. Dovrà battagliare con Silvia Toffanin e il suo Verissimo. Alla rete del Biscione, infatti, quest’anno la Rai ha deciso di rispondere con un nuovo format televisivo, ItaliaSì. A spiegare come funziona il nuovo programma ...

Rosanna Banfi parla della lotta contro il cancro - Tiberio Timperi si commuove : “Mando un in bocca al lupo a Nadia Toffa e Carolyn Smith” : Rosanna Banfi è stata ospite della puntata de ‘La vita in diretta’ trasmessa martedì 11 settembre. L’attrice, intervistata da Tiberio Timperi, è tornata con la mente a quando – nove anni fa – si ritrovò a dover affrontare la lotta contro il cancro al seno: “Nascondere o condividere la malattia? Assolutamente condividere. Non è una colpa. Capita di ammalarsi”. A svelare la malattia di Rosanna, fu Lino Banfi Fu Lino Banfi, in un’intervista ...

Tiberio Timperi tensione con la Faldini a la Vita in diretta : Pare che tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini il rapporto non sarebbe dei migliori. Dopo le incomprensioni in diretta tv, la situazione non sarebbe migliorata, tanto che si starebbero valutando delle alternative. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi e dal sito Gossip e tv, i vertici Rai sarebbero arrivati a pensare di dividere i due conduttori e, nello specifico, sarebbe Timperi che potrebbe lasciare il programma. Come riporta il ...