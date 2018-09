Thegiornalisti | Tommaso Paradiso e l' età della maturità | ' Mi sento libero'

Audio di Love dei Thegiornalisti - il nuovo album ultrapop (e zero indie) di Tommaso Paradiso & Co. : Il 21 settembre ha debuttato Love dei Thegiornalisti, il nuovo album Tommaso Paradiso e soci, che arriva a due anni di distanza da quel Completamente Sold Out che nel 2016 li ha trasformati in un fenomeno pop da vertici delle classifiche. Dopo un'overture solenne e monumentale, quello che si dipana brano dopo brano è un album ultrapop, in cui le sonorità anni '80 tanto care a Paradiso vengono un tantino attualizzate per risultare più ...